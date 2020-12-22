https://ria.ru/20201222/tikhanovskaya-1590452132.html

Тихановская сравнила Лукашенко с Франко

Тихановская сравнила Лукашенко с Франко

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская во время визита в Мадрид вспомнила диктатуру Франсиско Франко. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T18:49

2020-12-22T18:49

2020-12-22T18:49

светлана тихановская

франсиско франко

александр лукашенко

мадрид (город)

белоруссия

испания

в мире

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МАДРИД, 22 дек - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская во время визита в Мадрид вспомнила диктатуру Франсиско Франко.Тихановская находится с визитом в Испании, где проводит переговоры с представителями руководства страны."Мы сказали испанским представителям, как они могут помочь нам на национальном уровне. Мы уверены, что в будущем когда мы наконец одержим победу, у нас будут прекрасные отношения с Испанией", - добавила она.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.

https://ria.ru/20201215/lukashenko-1589408720.html

https://ria.ru/20201218/tikhanovskaya-1589891194.html

мадрид (город)

белоруссия

испания

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светлана тихановская, франсиско франко, александр лукашенко, мадрид (город), белоруссия, испания, в мире