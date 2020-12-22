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Тихановская сравнила Лукашенко с Франко
Тихановская сравнила Лукашенко с Франко
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская во время визита в Мадрид вспомнила диктатуру Франсиско Франко. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T18:49
2020-12-22T18:49
светлана тихановская
франсиско франко
александр лукашенко
мадрид (город)
белоруссия
испания
в мире
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МАДРИД, 22 дек - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская во время визита в Мадрид вспомнила диктатуру Франсиско Франко.Тихановская находится с визитом в Испании, где проводит переговоры с представителями руководства страны."Мы сказали испанским представителям, как они могут помочь нам на национальном уровне. Мы уверены, что в будущем когда мы наконец одержим победу, у нас будут прекрасные отношения с Испанией", - добавила она.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
https://ria.ru/20201215/lukashenko-1589408720.html
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светлана тихановская, франсиско франко, александр лукашенко, мадрид (город), белоруссия, испания, в мире

Тихановская сравнила Лукашенко с Франко

18:49 22.12.2020
 
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
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МАДРИД, 22 дек - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская во время визита в Мадрид вспомнила диктатуру Франсиско Франко.
Тихановская находится с визитом в Испании, где проводит переговоры с представителями руководства страны.
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"У нас будет сложный переходный период и благодаря опыту и помощи Испании, я уверена, что он пройдет довольно успешно. Это мой первый визит в Испанию, и я по-настоящему рада встретить здесь огромную поддержку со стороны правительства Испании. Я чувствую, что я нахожусь тут среди друзей. Я понимаю, почему вы чувствуете нашу боль так остро, потому что в вашей истории также был сложный период диктатуры, во время правления Франко… Мы нашли тут полное понимание и поддержку нашей ситуации. Нас заверили, что Испания поддержит и продемонстрирует солидарность, насколько сможет", - сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с главой испанского МИД Аранчей Гонсалес.

"Мы сказали испанским представителям, как они могут помочь нам на национальном уровне. Мы уверены, что в будущем когда мы наконец одержим победу, у нас будут прекрасные отношения с Испанией", - добавила она.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
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Светлана ТихановскаяФрансиско ФранкоАлександр ЛукашенкоМадрид (город)БелоруссияИспанияВ мире
 
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