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Мишустин призвал шире применять цифровые технологии в работе МЧС
Мишустин призвал шире применять цифровые технологии в работе МЧС
Необходимо шире применять на практике цифровые технологии в работе МЧС, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в ведомстве. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:12
2020-12-22T13:12
михаил мишустин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
технологии
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Необходимо шире применять на практике цифровые технологии в работе МЧС, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в ведомстве.Он указал, что в работе спасательных служб "с каждым годом все большее значение приобретает цифровизация"."Важно шире применять на практике передовые разработки ведущих научных организаций, в том числе беспилотные авиационные системы, наземные и подводные робототехнические комплексы. Новые методы работы, основанные на цифровых решениях, позволяют точно прогнозировать и своевременно предотвращать возможные природные и техногенные катаклизмы, сводить к минимуму их последствия. За этой работой - спасенные жизни тысяч людей, ради которых вы работаете круглосуточно, без выходных и с полной самоотдачей", - заявил глава кабмина.Мишустин напомнил о крупнейших ЧС, произошедших в стране в текущем году, подчеркнув при этом, что "дополнительная нагрузка также легла на все подразделения МЧС в связи с распространением коронавируса". Он особо отметил "большую работу, которую МЧС ведет для предотвращения этой опасной инфекции, используя для этого весь арсенал современной техники и технологий, в том числе цифровых"."Вам удалось быстро перестроиться для работы в новых обстоятельствах и эффективно справиться со всеми возложенными на вас задачами", - добавил глава кабмина.По его словам, ведомству "важно продолжать совершенствовать свою работу, заниматься развитием систем комплексной безопасности, защитой от рисков от ЧС, уделять особое внимание процессам прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций".
https://ria.ru/20201222/mishustin-1590371942.html
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михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), технологии

Мишустин призвал шире применять цифровые технологии в работе МЧС

13:12 22.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Необходимо шире применять на практике цифровые технологии в работе МЧС, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в ведомстве.
Он указал, что в работе спасательных служб "с каждым годом все большее значение приобретает цифровизация".
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"Важно шире применять на практике передовые разработки ведущих научных организаций, в том числе беспилотные авиационные системы, наземные и подводные робототехнические комплексы. Новые методы работы, основанные на цифровых решениях, позволяют точно прогнозировать и своевременно предотвращать возможные природные и техногенные катаклизмы, сводить к минимуму их последствия. За этой работой - спасенные жизни тысяч людей, ради которых вы работаете круглосуточно, без выходных и с полной самоотдачей", - заявил глава кабмина.
Мишустин напомнил о крупнейших ЧС, произошедших в стране в текущем году, подчеркнув при этом, что "дополнительная нагрузка также легла на все подразделения МЧС в связи с распространением коронавируса". Он особо отметил "большую работу, которую МЧС ведет для предотвращения этой опасной инфекции, используя для этого весь арсенал современной техники и технологий, в том числе цифровых".
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"Вам удалось быстро перестроиться для работы в новых обстоятельствах и эффективно справиться со всеми возложенными на вас задачами", - добавил глава кабмина.
По его словам, ведомству "важно продолжать совершенствовать свою работу, заниматься развитием систем комплексной безопасности, защитой от рисков от ЧС, уделять особое внимание процессам прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций".
 
Михаил МишустинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Технологии
 
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