https://ria.ru/20201222/svyaschennik-1590475133.html

В Мордовии арестовали жену обвиняемого в насилии священника

В Мордовии арестовали жену обвиняемого в насилии священника

Жительница Мордовии заключена под стражу по подозрению в истязании детей вслед за супругом, обвиненным в сексуальном насилии над одной из дочерей, сообщает... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T22:09

2020-12-22T22:09

2020-12-22T22:09

россия

республика мордовия

следственный комитет россии (ск рф)

чамзинский район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Жительница Мордовии заключена под стражу по подозрению в истязании детей вслед за супругом, обвиненным в сексуальном насилии над одной из дочерей, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что арестованный за насилие и истязание детей – мордовский священнослужитель Сергий Смоляков.По версии следствия, в период с 1996 по 2020 годы в Чамзинском районе детям систематически наносили телесные повреждения, их лишали пищи и сна. Кроме того, как полагает следствие, женщина ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию несовершеннолетних. В рамках уголовного дела потерпевшими признаны шесть детей из двенадцати, воспитывавшихся в семье.Подчеркивается, что ее супругу предъявлено обвинение "в совершении двух эпизодов иных действий сексуального характера в отношении дочери в период, когда она была малолетней (статья 132 УК РФ)". По решению суда мужчина также заключен под стражу.По сообщению местных СМИ, родные и приемные дети настоятеля Никольской церкви в селе Сорлиней священника Сергия Смолякова обратились в полицию с заявлением об издевательствах над ними со стороны отца. В Ардатовской епархии РИА Новости заявили, что служивший настоятелем Никольской церкви в селе Сорлиней Смоляков полгода "находится за штатом" по состоянию здоровья.Ранее сообщалось, что 19 декабря руководитель следственного управления СК РФ по Мордовии Анатолий Ситников в поселке Чамзинка в рамках расследования уголовных дел принял четверых из проживавших в семье детей, в том числе одного несовершеннолетнего. Во время встречи они рассказали об условиях жизни в семье и их воспитании, а также об обстоятельствах совершенных в отношении них преступлений.

https://ria.ru/20201214/nasilie-1589111256.html

https://ria.ru/20201211/obvinenie-1588727931.html

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россия, республика мордовия, следственный комитет россии (ск рф), чамзинский район, происшествия