https://ria.ru/20201222/spotify-1590314033.html
Spotify объяснил, почему на Таймс-сквер появился билборд с Чайковским
Spotify объяснил, почему на Таймс-сквер появился билборд с Чайковским
Музыкальный сервис Spotify объяснил, почему в центре Таймс-сквер появился билборд с изображением Петра Чайковского – классик стал самым популярным российским... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T04:24
2020-12-22T04:24
2020-12-22T04:24
культура
spotify
петр чайковский
нью-йорк (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589946140_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_263504f13a0bf4f8da0a325a6177f1de.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 22 дек – РИА Новости. Музыкальный сервис Spotify объяснил, почему в центре Таймс-сквер появился билборд с изображением Петра Чайковского – классик стал самым популярным российским композитором за пределами России, каждый месяц его мелодии слушают 2,8 миллиона клиентов компании, сообщается на ее сайте.Билборд появился на Таймс-сквер на прошлой неделе."Когда речь заходит о зимнем волшебстве и о том, что неподвластно времени, балет "Щелкунчик" часто занимает центральное место", - пишут авторы сообщения.Spotify отмечает, что особой популярностью у клиентов сервиса пользуются такие композиции, как "Танец Феи Драже" и "Танец снежинок".Указывается, что сегодня на сервисе доступно более 100 плей-листов с композициями Чайковского."В честь музыканта мы подготовили специальный плейлист "This is Tchaikovsky", в котором представлены некоторые из его популярных работ. Spotify… разместил обложку плейлиста "This is Tchaikovsky" на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке", - отмечают в компании, уточняя, что это первый подобный случай с российским композитором.
https://radiosputnik.ria.ru/20200722/1574710911.html
https://ria.ru/20201208/muzyka-1588193502.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589946140_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_430833a0cb0ae1ad735baec6d9562693.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
spotify, петр чайковский, нью-йорк (город), в мире
НЬЮ-ЙОРК, 22 дек – РИА Новости.
Музыкальный сервис Spotify
объяснил, почему в центре Таймс-сквер появился билборд с изображением Петра Чайковского
– классик стал самым популярным российским композитором за пределами России, каждый месяц его мелодии слушают 2,8 миллиона клиентов компании, сообщается на ее сайте
.
Билборд появился на Таймс-сквер на прошлой неделе.
"Когда речь заходит о зимнем волшебстве и о том, что неподвластно времени, балет "Щелкунчик" часто занимает центральное место", - пишут авторы сообщения.
Spotify отмечает, что особой популярностью у клиентов сервиса пользуются такие композиции, как "Танец Феи Драже" и "Танец снежинок".
"Чайковский, являющийся автором "Щелкунчика" и "Лебединого озера", является самым популярным российским композитором среди слушателей Spotify за пределами России, его ежемесячная аудитория составляет 2,8 миллиона человек по всему миру", - говорится на сайте.
Указывается, что сегодня на сервисе доступно более 100 плей-листов с композициями Чайковского.
"В честь музыканта мы подготовили специальный плейлист "This is Tchaikovsky", в котором представлены некоторые из его популярных работ. Spotify… разместил обложку плейлиста "This is Tchaikovsky" на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке", - отмечают в компании, уточняя, что это первый подобный случай с российским композитором.