https://ria.ru/20201222/spotify-1590314033.html

Spotify объяснил, почему на Таймс-сквер появился билборд с Чайковским

Spotify объяснил, почему на Таймс-сквер появился билборд с Чайковским

Музыкальный сервис Spotify объяснил, почему в центре Таймс-сквер появился билборд с изображением Петра Чайковского – классик стал самым популярным российским... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T04:24

2020-12-22T04:24

2020-12-22T04:24

культура

spotify

петр чайковский

нью-йорк (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589946140_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_263504f13a0bf4f8da0a325a6177f1de.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 22 дек – РИА Новости. Музыкальный сервис Spotify объяснил, почему в центре Таймс-сквер появился билборд с изображением Петра Чайковского – классик стал самым популярным российским композитором за пределами России, каждый месяц его мелодии слушают 2,8 миллиона клиентов компании, сообщается на ее сайте.Билборд появился на Таймс-сквер на прошлой неделе."Когда речь заходит о зимнем волшебстве и о том, что неподвластно времени, балет "Щелкунчик" часто занимает центральное место", - пишут авторы сообщения.Spotify отмечает, что особой популярностью у клиентов сервиса пользуются такие композиции, как "Танец Феи Драже" и "Танец снежинок".Указывается, что сегодня на сервисе доступно более 100 плей-листов с композициями Чайковского."В честь музыканта мы подготовили специальный плейлист "This is Tchaikovsky", в котором представлены некоторые из его популярных работ. Spotify… разместил обложку плейлиста "This is Tchaikovsky" на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке", - отмечают в компании, уточняя, что это первый подобный случай с российским композитором.

https://radiosputnik.ria.ru/20200722/1574710911.html

https://ria.ru/20201208/muzyka-1588193502.html

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

spotify, петр чайковский, нью-йорк (город), в мире