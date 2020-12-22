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https://ria.ru/20201222/spotify-1590314033.html
Spotify объяснил, почему на Таймс-сквер появился билборд с Чайковским
Spotify объяснил, почему на Таймс-сквер появился билборд с Чайковским
Музыкальный сервис Spotify объяснил, почему в центре Таймс-сквер появился билборд с изображением Петра Чайковского – классик стал самым популярным российским... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T04:24
2020-12-22T04:24
культура
spotify
петр чайковский
нью-йорк (город)
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 22 дек – РИА Новости. Музыкальный сервис Spotify объяснил, почему в центре Таймс-сквер появился билборд с изображением Петра Чайковского – классик стал самым популярным российским композитором за пределами России, каждый месяц его мелодии слушают 2,8 миллиона клиентов компании, сообщается на ее сайте.Билборд появился на Таймс-сквер на прошлой неделе."Когда речь заходит о зимнем волшебстве и о том, что неподвластно времени, балет "Щелкунчик" часто занимает центральное место", - пишут авторы сообщения.Spotify отмечает, что особой популярностью у клиентов сервиса пользуются такие композиции, как "Танец Феи Драже" и "Танец снежинок".Указывается, что сегодня на сервисе доступно более 100 плей-листов с композициями Чайковского."В честь музыканта мы подготовили специальный плейлист "This is Tchaikovsky", в котором представлены некоторые из его популярных работ. Spotify… разместил обложку плейлиста "This is Tchaikovsky" на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке", - отмечают в компании, уточняя, что это первый подобный случай с российским композитором.
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spotify, петр чайковский, нью-йорк (город), в мире

Spotify объяснил, почему на Таймс-сквер появился билборд с Чайковским

04:24 22.12.2020
 
© Фото : пресс-служба Spotify в РоссииБилборд с портретом П. И. Чайковского на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
Билборд с портретом П. И. Чайковского на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : пресс-служба Spotify в России
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НЬЮ-ЙОРК, 22 дек – РИА Новости. Музыкальный сервис Spotify объяснил, почему в центре Таймс-сквер появился билборд с изображением Петра Чайковского – классик стал самым популярным российским композитором за пределами России, каждый месяц его мелодии слушают 2,8 миллиона клиентов компании, сообщается на ее сайте.
Билборд появился на Таймс-сквер на прошлой неделе.
"Когда речь заходит о зимнем волшебстве и о том, что неподвластно времени, балет "Щелкунчик" часто занимает центральное место", - пишут авторы сообщения.
Spotify отмечает, что особой популярностью у клиентов сервиса пользуются такие композиции, как "Танец Феи Драже" и "Танец снежинок".
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"Чайковский, являющийся автором "Щелкунчика" и "Лебединого озера", является самым популярным российским композитором среди слушателей Spotify за пределами России, его ежемесячная аудитория составляет 2,8 миллиона человек по всему миру", - говорится на сайте.
Указывается, что сегодня на сервисе доступно более 100 плей-листов с композициями Чайковского.
"В честь музыканта мы подготовили специальный плейлист "This is Tchaikovsky", в котором представлены некоторые из его популярных работ. Spotify… разместил обложку плейлиста "This is Tchaikovsky" на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке", - отмечают в компании, уточняя, что это первый подобный случай с российским композитором.
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