https://ria.ru/20201222/soglashenie-1590351194.html

Володин призвал быстрее денонсировать налоговое соглашение с Нидерландами

Володин призвал быстрее денонсировать налоговое соглашение с Нидерландами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал как можно быстрее денонсировать соглашение с Нидерландами, чтобы прекратить вывод капиталов за границу. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:36

2020-12-22T11:36

2020-12-22T11:36

михаил мишустин

госдума рф

вячеслав володин

кипр

нидерланды

люксембург (государство)

в мире

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал как можно быстрее денонсировать соглашение с Нидерландами, чтобы прекратить вывод капиталов за границу.Госдума на пленарном заседании во вторник ратифицировала налоговые соглашения с Кипром и Люксембургом, увеличивающие до 15% налог по дивидендам и процентам."Остается еще одна страна - Нидерланды… Поэтому давайте мы здесь вместе как можно быстрее точку в этом вопросе поставим, налоги надо платить в стране. А тот, кто хочет их вывести, должен понимать, что нужно будет в любом случае платить налоги и развивать свою экономику, вносить вклад в развитие здравоохранения, образования, заниматься социальной защитой наших граждан", - сказал Володин.Он также высказал слова благодарности председателю правительства Михаилу Мишустину, который при выступлении в Думе и на встречах с фракциями подтвердил, что будет бороться с выводом капиталов."Поэтому как можно быстрее нам вносите соответствующую денонсацию соглашения между нашей страной и Нидерландами. Мы не можем мириться, когда у нас до сегодняшнего дня существует возможность выводить денежные средства и компании этим пользуются зачастую, огромные деньги уходят от налогообложения", - добавил председатель Госдумы.

https://ria.ru/20201208/soglashenie-1588265224.html

кипр

нидерланды

люксембург (государство)

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михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, кипр, нидерланды, люксембург (государство), в мире