Володин призвал быстрее денонсировать налоговое соглашение с Нидерландами
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал как можно быстрее денонсировать соглашение с Нидерландами, чтобы прекратить вывод капиталов за границу.
Госдума на пленарном заседании во вторник ратифицировала налоговые соглашения с Кипром и Люксембургом, увеличивающие до 15% налог по дивидендам и процентам.
"Остается еще одна страна - Нидерланды… Поэтому давайте мы здесь вместе как можно быстрее точку в этом вопросе поставим, налоги надо платить в стране. А тот, кто хочет их вывести, должен понимать, что нужно будет в любом случае платить налоги и развивать свою экономику, вносить вклад в развитие здравоохранения, образования, заниматься социальной защитой наших граждан", - сказал Володин.
Он также высказал слова благодарности председателю правительства Михаилу Мишустину, который при выступлении в Думе и на встречах с фракциями подтвердил, что будет бороться с выводом капиталов.
"Поэтому как можно быстрее нам вносите соответствующую денонсацию соглашения между нашей страной и Нидерландами. Мы не можем мириться, когда у нас до сегодняшнего дня существует возможность выводить денежные средства и компании этим пользуются зачастую, огромные деньги уходят от налогообложения", - добавил председатель Госдумы.
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