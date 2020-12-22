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Володин призвал быстрее денонсировать налоговое соглашение с Нидерландами
Володин призвал быстрее денонсировать налоговое соглашение с Нидерландами
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал как можно быстрее денонсировать соглашение с Нидерландами, чтобы прекратить вывод капиталов за границу. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:36
2020-12-22T11:36
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
кипр
нидерланды
люксембург (государство)
в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал как можно быстрее денонсировать соглашение с Нидерландами, чтобы прекратить вывод капиталов за границу.Госдума на пленарном заседании во вторник ратифицировала налоговые соглашения с Кипром и Люксембургом, увеличивающие до 15% налог по дивидендам и процентам."Остается еще одна страна - Нидерланды… Поэтому давайте мы здесь вместе как можно быстрее точку в этом вопросе поставим, налоги надо платить в стране. А тот, кто хочет их вывести, должен понимать, что нужно будет в любом случае платить налоги и развивать свою экономику, вносить вклад в развитие здравоохранения, образования, заниматься социальной защитой наших граждан", - сказал Володин.Он также высказал слова благодарности председателю правительства Михаилу Мишустину, который при выступлении в Думе и на встречах с фракциями подтвердил, что будет бороться с выводом капиталов."Поэтому как можно быстрее нам вносите соответствующую денонсацию соглашения между нашей страной и Нидерландами. Мы не можем мириться, когда у нас до сегодняшнего дня существует возможность выводить денежные средства и компании этим пользуются зачастую, огромные деньги уходят от налогообложения", - добавил председатель Госдумы.
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кипр
нидерланды
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михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, кипр, нидерланды, люксембург (государство), в мире

Володин призвал быстрее денонсировать налоговое соглашение с Нидерландами

11:36 22.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал как можно быстрее денонсировать соглашение с Нидерландами, чтобы прекратить вывод капиталов за границу.
Госдума на пленарном заседании во вторник ратифицировала налоговые соглашения с Кипром и Люксембургом, увеличивающие до 15% налог по дивидендам и процентам.
"Остается еще одна страна - Нидерланды… Поэтому давайте мы здесь вместе как можно быстрее точку в этом вопросе поставим, налоги надо платить в стране. А тот, кто хочет их вывести, должен понимать, что нужно будет в любом случае платить налоги и развивать свою экономику, вносить вклад в развитие здравоохранения, образования, заниматься социальной защитой наших граждан", - сказал Володин.
Он также высказал слова благодарности председателю правительства Михаилу Мишустину, который при выступлении в Думе и на встречах с фракциями подтвердил, что будет бороться с выводом капиталов.
"Поэтому как можно быстрее нам вносите соответствующую денонсацию соглашения между нашей страной и Нидерландами. Мы не можем мириться, когда у нас до сегодняшнего дня существует возможность выводить денежные средства и компании этим пользуются зачастую, огромные деньги уходят от налогообложения", - добавил председатель Госдумы.
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 17:39
Минфин оценил предложение Нидерландов по налоговому соглашению
 
Михаил МишустинГосдума РФВячеслав ВолодинКипрНидерландыЛюксембург (государство)В мире
 
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