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На юристку ФБК Соболь составили протокол за неповиновение полиции
На юристку ФБК Соболь составили протокол за неповиновение полиции
На юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь составили административный протокол о неповиновении полиции, сообщил РИА Новости во вторник ее адвокат... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:50
2020-12-22T14:50
россия
любовь соболь
владимир воронин
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. На юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь составили административный протокол о неповиновении полиции, сообщил РИА Новости во вторник ее адвокат Владимир Воронин.Накануне вечером Соболь доставили в отделение полиции и провели опрос в рамках доследственной проверки. По данным защиты, проверка связана с "незаконным проникновением" в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.На вопросы Соболь отвечать отказалась, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, которая дает права не свидетельствовать против себя. Комментарием правоохранительных органов на этот счет РИА Новости пока не располагает.По его словам, претензии полиции заключаются в том, что Соболь сидела в машине и некоторое время отказывалась из нее выходить. Сама оппозиционерка считает, что "ничего не нарушала" и ей "не предъявляли ничего".Новых следственных действий Соболь полиция пока не планирует, утверждает адвокат.Статья КоАП 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") предусматривает штраф или административный арест, но последнее наказание не назначается женщинам с детьми, поэтому Соболь оно не грозит.
https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590370317.html
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россия, любовь соболь, владимир воронин, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

На юристку ФБК Соболь составили протокол за неповиновение полиции

14:50 22.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковЛюбовь Соболь
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. На юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь составили административный протокол о неповиновении полиции, сообщил РИА Новости во вторник ее адвокат Владимир Воронин.
Накануне вечером Соболь доставили в отделение полиции и провели опрос в рамках доследственной проверки. По данным защиты, проверка связана с "незаконным проникновением" в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.
На вопросы Соболь отвечать отказалась, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, которая дает права не свидетельствовать против себя. Комментарием правоохранительных органов на этот счет РИА Новости пока не располагает.

"На нее составили протокол о совершении административного правонарушения за невыполнение законного требования сотрудника полиции, будет суд", - сказал адвокат.

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По его словам, претензии полиции заключаются в том, что Соболь сидела в машине и некоторое время отказывалась из нее выходить. Сама оппозиционерка считает, что "ничего не нарушала" и ей "не предъявляли ничего".
Новых следственных действий Соболь полиция пока не планирует, утверждает адвокат.

"Нам сказали, что пока ничего не планируется, никуда не вызывали. Просто опросили и сказали, что мы свободны", - сказал Воронин.

Статья КоАП 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") предусматривает штраф или административный арест, но последнее наказание не назначается женщинам с детьми, поэтому Соболь оно не грозит.
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РоссияЛюбовь СобольВладимир ВоронинФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
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