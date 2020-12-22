https://ria.ru/20201222/skorye-1590456099.html

В Сочи начали проверку после видео с колонной машин скорой помощи

В Сочи начали проверку после видео с колонной машин скорой помощи

Служебная проверка началась в Сочи после видео с колонной машин скорой помощи, которые с включенными сигналами ехали по горной дороге, сообщает оперативный штаб РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T19:21

2020-12-22T19:21

2020-12-22T19:21

сочи

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 22 дек - РИА Новости. Служебная проверка началась в Сочи после видео с колонной машин скорой помощи, которые с включенными сигналами ехали по горной дороге, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Во вторник в интернете появилось видео с колонной машин скорой помощи. На видео снято, как больше шести спецавтомобилей со всеми включенными сигналами едут по горной дороге, вызывая недоумение у очевидцев. Позже на кадрах автомобили колонной проехали по центру города. В подписи к видео указано, что так коллеги провожали в последний путь умершего водителя неотложки."По факту опубликованного в социальных сетях видео, на котором машины скорой медицинской помощи следуют по горной дороге, министерством здравоохранения Краснодарского края начата служебная проверка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201220/skoraya-1590118280.html

сочи

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, происшествия