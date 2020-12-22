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В Сочи начали проверку после видео с колонной машин скорой помощи
В Сочи начали проверку после видео с колонной машин скорой помощи
Служебная проверка началась в Сочи после видео с колонной машин скорой помощи, которые с включенными сигналами ехали по горной дороге, сообщает оперативный штаб РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T19:21
2020-12-22T19:21
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 22 дек - РИА Новости. Служебная проверка началась в Сочи после видео с колонной машин скорой помощи, которые с включенными сигналами ехали по горной дороге, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Во вторник в интернете появилось видео с колонной машин скорой помощи. На видео снято, как больше шести спецавтомобилей со всеми включенными сигналами едут по горной дороге, вызывая недоумение у очевидцев. Позже на кадрах автомобили колонной проехали по центру города. В подписи к видео указано, что так коллеги провожали в последний путь умершего водителя неотложки."По факту опубликованного в социальных сетях видео, на котором машины скорой медицинской помощи следуют по горной дороге, министерством здравоохранения Краснодарского края начата служебная проверка", - говорится в сообщении.
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сочи, краснодарский край, происшествия

В Сочи начали проверку после видео с колонной машин скорой помощи

19:21 22.12.2020
 
Читать ria.ru в
СОЧИ, 22 дек - РИА Новости. Служебная проверка началась в Сочи после видео с колонной машин скорой помощи, которые с включенными сигналами ехали по горной дороге, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Во вторник в интернете появилось видео с колонной машин скорой помощи. На видео снято, как больше шести спецавтомобилей со всеми включенными сигналами едут по горной дороге, вызывая недоумение у очевидцев. Позже на кадрах автомобили колонной проехали по центру города. В подписи к видео указано, что так коллеги провожали в последний путь умершего водителя неотложки.
"По факту опубликованного в социальных сетях видео, на котором машины скорой медицинской помощи следуют по горной дороге, министерством здравоохранения Краснодарского края начата служебная проверка", - говорится в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
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СочиКраснодарский крайПроисшествия
 
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