https://ria.ru/20201222/skorye-1590456099.html
В Сочи начали проверку после видео с колонной машин скорой помощи
В Сочи начали проверку после видео с колонной машин скорой помощи
Служебная проверка началась в Сочи после видео с колонной машин скорой помощи, которые с включенными сигналами ехали по горной дороге, сообщает оперативный штаб РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T19:21
2020-12-22T19:21
2020-12-22T19:21
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 22 дек - РИА Новости. Служебная проверка началась в Сочи после видео с колонной машин скорой помощи, которые с включенными сигналами ехали по горной дороге, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Во вторник в интернете появилось видео с колонной машин скорой помощи. На видео снято, как больше шести спецавтомобилей со всеми включенными сигналами едут по горной дороге, вызывая недоумение у очевидцев. Позже на кадрах автомобили колонной проехали по центру города. В подписи к видео указано, что так коллеги провожали в последний путь умершего водителя неотложки."По факту опубликованного в социальных сетях видео, на котором машины скорой медицинской помощи следуют по горной дороге, министерством здравоохранения Краснодарского края начата служебная проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201220/skoraya-1590118280.html
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сочи, краснодарский край, происшествия