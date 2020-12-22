https://ria.ru/20201222/sinoptiki-1590443511.html

Синоптики рассказали о серьезных изменениях длительности времен года

Синоптики рассказали о серьезных изменениях длительности времен года

Продолжительность времен года серьезно меняется, рассказали "Вечерней Москве" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд и главный специалист... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T17:56

2020-12-22T17:56

2020-12-22T17:56

татьяна позднякова

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Продолжительность времен года серьезно меняется, рассказали "Вечерней Москве" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд и главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.В качестве примера он привел Москву. Так, синоптик отметил, что снежный покров в столице устанавливается позже обычного, при этом он полностью сходит на семь-десять дней раньше. Однако поздняя зима не означает теплого лета. Отмечается, что в каждом регионе сдвиги окончания одного сезона и наступления другого происходят по-разному. Однако сохраняется общая тенденция: зима убывает, а лето становится длиннее. Синоптики утверждают, что одни из факторов потепления — уплотнение высотной застройки и количество автомобилей. Например, во время пробок вдоль крупных трасс температура всегда на несколько градусов выше средней.

https://ria.ru/20201217/pogoda-1589640650.html

москва

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татьяна позднякова, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество