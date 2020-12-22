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Синоптики рассказали о серьезных изменениях длительности времен года
Синоптики рассказали о серьезных изменениях длительности времен года
Продолжительность времен года серьезно меняется, рассказали "Вечерней Москве" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд и главный специалист... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:56
2020-12-22T17:56
татьяна позднякова
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Продолжительность времен года серьезно меняется, рассказали "Вечерней Москве" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд и главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.В качестве примера он привел Москву. Так, синоптик отметил, что снежный покров в столице устанавливается позже обычного, при этом он полностью сходит на семь-десять дней раньше. Однако поздняя зима не означает теплого лета. Отмечается, что в каждом регионе сдвиги окончания одного сезона и наступления другого происходят по-разному. Однако сохраняется общая тенденция: зима убывает, а лето становится длиннее. Синоптики утверждают, что одни из факторов потепления — уплотнение высотной застройки и количество автомобилей. Например, во время пробок вдоль крупных трасс температура всегда на несколько градусов выше средней.
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татьяна позднякова, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Синоптики рассказали о серьезных изменениях длительности времен года

17:56 22.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие на Никольской улице в Москве
Прохожие на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Продолжительность времен года серьезно меняется, рассказали "Вечерней Москве" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд и главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
В качестве примера он привел Москву. Так, синоптик отметил, что снежный покров в столице устанавливается позже обычного, при этом он полностью сходит на семь-десять дней раньше.
"Зимние морозы [в Москве] стали большой редкостью. С одной стороны, может быть, это хорошо. С другой — постепенно исчезает понятие “русская зима”. К тому же зимой мы все реже видим солнце, стоит промозглая, неприятная погода", — рассуждает Вильфанд.
Однако поздняя зима не означает теплого лета.
Отмечается, что в каждом регионе сдвиги окончания одного сезона и наступления другого происходят по-разному. Однако сохраняется общая тенденция: зима убывает, а лето становится длиннее.
Синоптики утверждают, что одни из факторов потепления — уплотнение высотной застройки и количество автомобилей. Например, во время пробок вдоль крупных трасс температура всегда на несколько градусов выше средней.
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Татьяна ПоздняковаПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
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