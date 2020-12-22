https://ria.ru/20201222/shvetsiya-1590180480.html

В Швеции назвали самый популярный рождественский подарок 2020 года

В Швеции назвали самый популярный рождественский подарок 2020 года

Автономная газовая горелка, которую берут с собой походники для приготовления еды, стала в Швеции "подарком года, олицетворяющим свое время", сообщает... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T03:15

2020-12-22T03:15

2020-12-22T03:15

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швеция

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Автономная газовая горелка, которую берут с собой походники для приготовления еды, стала в Швеции "подарком года, олицетворяющим свое время", сообщает "ЕвроПульс".Горелка стала особенно популярной в этом году из-за пандемии COVID-19 и введенных в связи с этим ограничений. Лишенные возможности путешествовать за границу и проводить свободное время в людных местах, шведы чаще отдыхали на природе.Самый востребованный рождественский подарок больше 30 лет подряд выбирают эксперты исследовательского центра HUI Research, который специализируется на изучении потребительского поведения.Переносная горелка, отметили они, – это более экологичный способ готовить еду на открытом воздухе, чем костер. Ведь для нее не нужны дрова, и она практически не дает вредных выбросов.Среди "подарков года" предыдущих лет была одежда из переработанной ткани и электрический велосипед.

https://ria.ru/20201221/kurorty-1589896388.html

швеция

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