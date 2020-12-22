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https://ria.ru/20201222/shvetsiya-1590180480.html
В Швеции назвали самый популярный рождественский подарок 2020 года
В Швеции назвали самый популярный рождественский подарок 2020 года
Автономная газовая горелка, которую берут с собой походники для приготовления еды, стала в Швеции "подарком года, олицетворяющим свое время", сообщает... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T03:15
2020-12-22T03:15
подарок
туризм
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новости - туризм
новый год
швеция
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Автономная газовая горелка, которую берут с собой походники для приготовления еды, стала в Швеции "подарком года, олицетворяющим свое время", сообщает "ЕвроПульс".Горелка стала особенно популярной в этом году из-за пандемии COVID-19 и введенных в связи с этим ограничений. Лишенные возможности путешествовать за границу и проводить свободное время в людных местах, шведы чаще отдыхали на природе.Самый востребованный рождественский подарок больше 30 лет подряд выбирают эксперты исследовательского центра HUI Research, который специализируется на изучении потребительского поведения.Переносная горелка, отметили они, – это более экологичный способ готовить еду на открытом воздухе, чем костер. Ведь для нее не нужны дрова, и она практически не дает вредных выбросов.Среди "подарков года" предыдущих лет была одежда из переработанной ткани и электрический велосипед.
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подарок, туризм, новости - туризм, новый год, швеция

В Швеции назвали самый популярный рождественский подарок 2020 года

03:15 22.12.2020
 
© Фото : Влад МининПриготовление еды на горе Рорайма
Приготовление еды на горе Рорайма - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : Влад Минин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Автономная газовая горелка, которую берут с собой походники для приготовления еды, стала в Швеции "подарком года, олицетворяющим свое время", сообщает "ЕвроПульс".
Горелка стала особенно популярной в этом году из-за пандемии COVID-19 и введенных в связи с этим ограничений. Лишенные возможности путешествовать за границу и проводить свободное время в людных местах, шведы чаще отдыхали на природе.
Самый востребованный рождественский подарок больше 30 лет подряд выбирают эксперты исследовательского центра HUI Research, который специализируется на изучении потребительского поведения.
Переносная горелка, отметили они, – это более экологичный способ готовить еду на открытом воздухе, чем костер. Ведь для нее не нужны дрова, и она практически не дает вредных выбросов.
Среди "подарков года" предыдущих лет была одежда из переработанной ткани и электрический велосипед.
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