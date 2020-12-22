В Германии допустили возможность проникновения нового штамма коронавируса

"На сегодняшнее утро, по информации двухчасовой давности, мне неизвестно о том, что этот вариант был обнаружен (в ФРГ). Но мы знаем, что этот вариант был выявлен в Соединенном Королевстве еще в сентябре, мы знаем, что он обнаружен в Нидерландах и Дании, и это означает, что вероятность, что он уже есть в Германии, но до сих пор не обнаружен, эту вероятность я оцениваю, как очень высокую", - сказал Вилер.