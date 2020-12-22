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В Германии допустили возможность проникновения нового штамма коронавируса
В Германии допустили возможность проникновения нового штамма коронавируса
В настоящее время в Германии официально не обнаружен новый штамм COVID-19 из Великобритании, но вероятность того, что он уже достиг немецких территорий, очень... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:32
2020-12-22T12:47
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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. В настоящее время в Германии официально не обнаружен новый штамм COVID-19 из Великобритании, но вероятность того, что он уже достиг немецких территорий, очень высока, заявил журналистам во вторник глава института Роберта Коха Лотар Вилер. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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великобритания, новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии допустили возможность проникновения нового штамма коронавируса

12:32 22.12.2020 (обновлено: 12:47 22.12.2020)
 
© Sputnik / Асатур ЕсаянцВелосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина
Велосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. В настоящее время в Германии официально не обнаружен новый штамм COVID-19 из Великобритании, но вероятность того, что он уже достиг немецких территорий, очень высока, заявил журналистам во вторник глава института Роберта Коха Лотар Вилер.
"На сегодняшнее утро, по информации двухчасовой давности, мне неизвестно о том, что этот вариант был обнаружен (в ФРГ). Но мы знаем, что этот вариант был выявлен в Соединенном Королевстве еще в сентябре, мы знаем, что он обнаружен в Нидерландах и Дании, и это означает, что вероятность, что он уже есть в Германии, но до сих пор не обнаружен, эту вероятность я оцениваю, как очень высокую", - сказал Вилер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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