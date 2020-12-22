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В Германии допустили возможность проникновения нового штамма коронавируса
В Германии допустили возможность проникновения нового штамма коронавируса
В настоящее время в Германии официально не обнаружен новый штамм COVID-19 из Великобритании, но вероятность того, что он уже достиг немецких территорий, очень... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:32
2020-12-22T12:32
2020-12-22T12:47
великобритания
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. В настоящее время в Германии официально не обнаружен новый штамм COVID-19 из Великобритании, но вероятность того, что он уже достиг немецких территорий, очень высока, заявил журналистам во вторник глава института Роберта Коха Лотар Вилер. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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