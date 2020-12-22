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Песня "Afterglow" Эда Ширана за первые часы набрала миллион просмотров
Песня "Afterglow" Эда Ширана за первые часы набрала миллион просмотров
Британский исполнитель Эд Ширан выпустил новую песню-сюрприз под названием "Afterglow" и клип на нее. За несколько часов ролик на YouTube посмотрели более... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T05:20
2020-12-22T05:20
2020-12-22T05:20
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Британский исполнитель Эд Ширан выпустил новую песню-сюрприз под названием "Afterglow" и клип на нее. За несколько часов ролик на YouTube посмотрели более миллиона человек.Музыкант не только представил музыкальное видео, снятое одним дублем, но и сам нарисовал обложку к песне."Afterglow" — это трек, который я написал в прошлом году и хотел выпустить для вас. Это не первый сингл со следующего альбома, это просто песня, которая мне нравится, и я надеюсь, что вы ее тоже полюбите. Наслаждайтесь! Желаю вам счастливых каникул и Нового года", — написал Ширан поклонникам.Новую композицию певец написал вместе с FRED, который также выступил в качестве сопродюсера песни вместе с Эдом и Дэвидом Ходжесом.
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, эд ширан
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости
. Британский исполнитель Эд Ширан выпустил
новую песню-сюрприз под названием "Afterglow" и клип на нее. За несколько часов ролик на YouTube посмотрели более миллиона человек.
Музыкант не только представил музыкальное видео, снятое одним дублем, но и сам нарисовал обложку к песне.
"Afterglow" — это трек, который я написал в прошлом году и хотел выпустить для вас. Это не первый сингл со следующего альбома, это просто песня, которая мне нравится, и я надеюсь, что вы ее тоже полюбите. Наслаждайтесь! Желаю вам счастливых каникул и Нового года", — написал Ширан поклонникам.
Новую композицию певец написал вместе с FRED, который также выступил в качестве сопродюсера песни вместе с Эдом и Дэвидом Ходжесом.