https://ria.ru/20201222/sheeran-1590298164.html

Песня "Afterglow" Эда Ширана за первые часы набрала миллион просмотров

Песня "Afterglow" Эда Ширана за первые часы набрала миллион просмотров

Британский исполнитель Эд Ширан выпустил новую песню-сюрприз под названием "Afterglow" и клип на нее. За несколько часов ролик на YouTube посмотрели более... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T05:20

2020-12-22T05:20

2020-12-22T05:20

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музыка

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шоу-бизнес

эд ширан

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Британский исполнитель Эд Ширан выпустил новую песню-сюрприз под названием "Afterglow" и клип на нее. За несколько часов ролик на YouTube посмотрели более миллиона человек.Музыкант не только представил музыкальное видео, снятое одним дублем, но и сам нарисовал обложку к песне."Afterglow" — это трек, который я написал в прошлом году и хотел выпустить для вас. Это не первый сингл со следующего альбома, это просто песня, которая мне нравится, и я надеюсь, что вы ее тоже полюбите. Наслаждайтесь! Желаю вам счастливых каникул и Нового года", — написал Ширан поклонникам.Новую композицию певец написал вместе с FRED, который также выступил в качестве сопродюсера песни вместе с Эдом и Дэвидом Ходжесом.

https://ria.ru/20200901/rebenok-1576570642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, эд ширан