ОСК прокомментировала новые американские санкции
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМакет ледокольного судна "Андрей Вилькицкий" на форуме "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Американские санкции создают неудобства, но ОСК за шесть лет привык работать в санкционном режиме, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Для нас это создает целый набор неудобств, нет здесь нужды кривить душой, а с другой стороны, давайте так: с 2014 года, что я работаю в корпорации, мы живем в режиме санкций. Одни санкции, другие санкции, секторальные европейские, специальные американские. В этот раз, на самом деле, не произошло ничего нового. Лишь добавилась наша старейшая верфь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает Минобороны РФ, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей. В числе подсанкционных компаний оказались и санкт-петербургские "Адмиралтейские верфи", где строятся дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка".