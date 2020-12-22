ОСК прокомментировала новые американские санкции

"Для нас это создает целый набор неудобств, нет здесь нужды кривить душой, а с другой стороны, давайте так: с 2014 года, что я работаю в корпорации, мы живем в режиме санкций. Одни санкции, другие санкции, секторальные европейские, специальные американские. В этот раз, на самом деле, не произошло ничего нового. Лишь добавилась наша старейшая верфь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".