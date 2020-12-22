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ОСК прокомментировала новые американские санкции
ОСК прокомментировала новые американские санкции
Американские санкции создают неудобства, но ОСК за шесть лет привык работать в санкционном режиме, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК)... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T21:32
2020-12-22T21:32
россия
минторг сша
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
адмиралтейские верфи
китай
сша
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Американские санкции создают неудобства, но ОСК за шесть лет привык работать в санкционном режиме, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.Ранее минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает Минобороны РФ, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей. В числе подсанкционных компаний оказались и санкт-петербургские "Адмиралтейские верфи", где строятся дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка".
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россия, минторг сша, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, адмиралтейские верфи, китай, сша

ОСК прокомментировала новые американские санкции

21:32 22.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМакет ледокольного судна "Андрей Вилькицкий" на форуме "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге
Макет ледокольного судна Андрей Вилькицкий на форуме Арктика: настоящее и будущее в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Американские санкции создают неудобства, но ОСК за шесть лет привык работать в санкционном режиме, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Для нас это создает целый набор неудобств, нет здесь нужды кривить душой, а с другой стороны, давайте так: с 2014 года, что я работаю в корпорации, мы живем в режиме санкций. Одни санкции, другие санкции, секторальные европейские, специальные американские. В этот раз, на самом деле, не произошло ничего нового. Лишь добавилась наша старейшая верфь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
Вчера, 16:03
Косачев отреагировал на новые санкции США против российских компаний
Ранее минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает Минобороны РФ, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей. В числе подсанкционных компаний оказались и санкт-петербургские "Адмиралтейские верфи", где строятся дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка".
 
РоссияМинторг СШААлексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияАдмиралтейские верфиКитайСША
 
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