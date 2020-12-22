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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590400232.html
Профсоюзы Белоруссии обратятся в международные инстанции из-за санкций ЕС
Профсоюзы Белоруссии обратятся в международные инстанции из-за санкций ЕС
Белорусские профсоюзы намерены подать обращения в международные инстанции из-за санкций Евросоюза в отношении ряда предприятий страны, заявил председатель... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:45
2020-12-22T15:03
протесты в белоруссии
евросоюз
белоруссия
в мире
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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Белорусские профсоюзы намерены подать обращения в международные инстанции из-за санкций Евросоюза в отношении ряда предприятий страны, заявил председатель лояльной к действующей власти Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда.Ранее ЕС ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, которой руководят сербские бизнесмены, а также IT-компания Synesis. При этом в ЕС заявили, что и дальше готовы расширять санкции против Белоруссии, в том числе в отношении компаний, если ситуация в этой стране не улучшится.По его словам, "налицо двойные стандарты". "С одной стороны, Евросоюз проповедует главной ценностью права человека, в том числе основополагающее право человека на труд, с другой стороны, принимает решения, которые ограничивают это право", - сказал глава федерации.Он подчеркнул, что "Организацией Объединенных Наций признано, что санкции почти всегда оказывают серьезное воздействие на экономические интересы обычных людей и ущемляют право на труд". "К нам уже обращаются трудовые коллективы, работники предприятий с просьбой защитить их права. И, безусловно, мы будем их защищать – будем защищать их право трудиться без ограничений и искусственных барьеров, созданных по росчерку пера по абсолютно надуманным основаниям", - подчеркнул Орда.Глава федерации утверждает, что действия ЕС "несут ущерб простым белорусам, поскольку в результате введенных экономических санкций пострадают в первую очередь рядовые работники предприятий". "Заводы и организации могут быть поставлены в такие условия, что вынуждены будут ограничить свою деятельность. А значит, снизится доход работников, возможны сокращения. Все это коснется судеб людей. В чем их вина?" - опасается профсоюзный лидер. Он задался вопросом, "в чем вина самого предприятия?". "Оно ничего не нарушает, действует в рамках как национального, так и международного законодательства", - отметил Орда.Он считает, что "в мотивировочной части к решениям о введении экономических санкций в отношении предприятий применяются абсолютно недопустимые, бездоказательные формулировки". "Фактически на уровне школьного реферата, но никак не международного права. Некоторые предприятия попали в этот список только на основе того, что производят в том числе технику специального назначения. По этой логике, под санкции Евросоюза должны попасть, например, все предприятия Франции, техника которых применяется для разгона акций "желтых жилетов", - объясняет он.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов. Между тем западные страны, в частности государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Под санкции попал и Лукашенко. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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евросоюз, белоруссия, в мире

Профсоюзы Белоруссии обратятся в международные инстанции из-за санкций ЕС

14:45 22.12.2020 (обновлено: 15:03 22.12.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Митинг сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Белорусские профсоюзы намерены подать обращения в международные инстанции из-за санкций Евросоюза в отношении ряда предприятий страны, заявил председатель лояльной к действующей власти Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда.
Ранее ЕС ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, которой руководят сербские бизнесмены, а также IT-компания Synesis. При этом в ЕС заявили, что и дальше готовы расширять санкции против Белоруссии, в том числе в отношении компаний, если ситуация в этой стране не улучшится.
"Мы намерены подать обращения в международные инстанции против действий Евросоюза. Потому что нарушаются права простых белорусов. Это - право на труд, а значит, и право на достойный образ жизни", - приводит официальный сайт федерации комментарий Орды в связи с решением Европейского союза о введении экономических санкций против отдельных белорусских предприятий.
По его словам, "налицо двойные стандарты". "С одной стороны, Евросоюз проповедует главной ценностью права человека, в том числе основополагающее право человека на труд, с другой стороны, принимает решения, которые ограничивают это право", - сказал глава федерации.
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Он подчеркнул, что "Организацией Объединенных Наций признано, что санкции почти всегда оказывают серьезное воздействие на экономические интересы обычных людей и ущемляют право на труд". "К нам уже обращаются трудовые коллективы, работники предприятий с просьбой защитить их права. И, безусловно, мы будем их защищать – будем защищать их право трудиться без ограничений и искусственных барьеров, созданных по росчерку пера по абсолютно надуманным основаниям", - подчеркнул Орда.
Глава федерации утверждает, что действия ЕС "несут ущерб простым белорусам, поскольку в результате введенных экономических санкций пострадают в первую очередь рядовые работники предприятий". "Заводы и организации могут быть поставлены в такие условия, что вынуждены будут ограничить свою деятельность. А значит, снизится доход работников, возможны сокращения. Все это коснется судеб людей. В чем их вина?" - опасается профсоюзный лидер. Он задался вопросом, "в чем вина самого предприятия?". "Оно ничего не нарушает, действует в рамках как национального, так и международного законодательства", - отметил Орда.
Он считает, что "в мотивировочной части к решениям о введении экономических санкций в отношении предприятий применяются абсолютно недопустимые, бездоказательные формулировки". "Фактически на уровне школьного реферата, но никак не международного права. Некоторые предприятия попали в этот список только на основе того, что производят в том числе технику специального назначения. По этой логике, под санкции Евросоюза должны попасть, например, все предприятия Франции, техника которых применяется для разгона акций "желтых жилетов", - объясняет он.
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