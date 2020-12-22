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https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590396032.html
В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России
В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России
США, вводя новые санкции против ряда российский промышленных предприятий, не могут избавиться от маниакальной идеи "порвать в клочья" экономику России, в... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:26
2020-12-22T14:26
россия
реакция на санкции
минторг сша
госдума рф
елена панина
сша
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. США, вводя новые санкции против ряда российский промышленных предприятий, не могут избавиться от маниакальной идеи "порвать в клочья" экономику России, в особенности - ее высокотехнологичный сегмент, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает МО РФ, специальный летный отряд "Россия", крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.По мнению Паниной, санкции США разрушают основу для мирного российско-американского сотрудничества в космосе, начавшегося еще в 1970-е годы, во времена разрядки и полета "Союза-Аполона".Она подчеркнула, что подобные рестрикции – серьезный вызов, который "заставляет" Россию ускорить реализацию программ импортозамещения, особенно в сфере электроники, продуктов программного обеспечения, а также усилит кооперацию с незападными партнерами, в первую очередь, со странами БРИКС и ШОС.
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россия, реакция на санкции, минторг сша, госдума рф, елена панина, сша

В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России

14:26 22.12.2020
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутат Госдумы РФ Елена Панина
Депутат Госдумы РФ Елена Панина - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. США, вводя новые санкции против ряда российский промышленных предприятий, не могут избавиться от маниакальной идеи "порвать в клочья" экономику России, в особенности - ее высокотехнологичный сегмент, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает МО РФ, специальный летный отряд "Россия", крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
13:02
В Кремле прокомментировали новые санкции США
По мнению Паниной, санкции США разрушают основу для мирного российско-американского сотрудничества в космосе, начавшегося еще в 1970-е годы, во времена разрядки и полета "Союза-Аполона".
"Есть все основания полагать, что эти санкции нанесут ущерб и самим США, развитию науки и космонавтики. Сейчас американские санкции против РФ вводятся практически каждый месяц. США никак не могут избавиться от маниакальной идеи "порвать в клочья" российскую экономику, в особенности - ее высокотехнологичный сегмент", - отметила депутат.
Она подчеркнула, что подобные рестрикции – серьезный вызов, который "заставляет" Россию ускорить реализацию программ импортозамещения, особенно в сфере электроники, продуктов программного обеспечения, а также усилит кооперацию с незападными партнерами, в первую очередь, со странами БРИКС и ШОС.
Введение санкций против России и ответные шаги - РИА Новости, 1920, 01.09.2017
1 сентября 2017, 14:00Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
 
РоссияРеакция на санкцииМинторг СШАГосдума РФЕлена ПанинаСША
 
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