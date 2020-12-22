https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590396032.html

В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России

В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России

США, вводя новые санкции против ряда российский промышленных предприятий, не могут избавиться от маниакальной идеи "порвать в клочья" экономику России, в... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T14:26

2020-12-22T14:26

2020-12-22T14:26

россия

реакция на санкции

минторг сша

госдума рф

елена панина

сша

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. США, вводя новые санкции против ряда российский промышленных предприятий, не могут избавиться от маниакальной идеи "порвать в клочья" экономику России, в особенности - ее высокотехнологичный сегмент, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает МО РФ, специальный летный отряд "Россия", крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.По мнению Паниной, санкции США разрушают основу для мирного российско-американского сотрудничества в космосе, начавшегося еще в 1970-е годы, во времена разрядки и полета "Союза-Аполона".Она подчеркнула, что подобные рестрикции – серьезный вызов, который "заставляет" Россию ускорить реализацию программ импортозамещения, особенно в сфере электроники, продуктов программного обеспечения, а также усилит кооперацию с незападными партнерами, в первую очередь, со странами БРИКС и ШОС.

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590369766.html

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россия, реакция на санкции, минторг сша, госдума рф, елена панина, сша