В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России
© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутат Госдумы РФ Елена Панина
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. США, вводя новые санкции против ряда российский промышленных предприятий, не могут избавиться от маниакальной идеи "порвать в клочья" экономику России, в особенности - ее высокотехнологичный сегмент, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает МО РФ, специальный летный отряд "Россия", крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.
По мнению Паниной, санкции США разрушают основу для мирного российско-американского сотрудничества в космосе, начавшегося еще в 1970-е годы, во времена разрядки и полета "Союза-Аполона".
"Есть все основания полагать, что эти санкции нанесут ущерб и самим США, развитию науки и космонавтики. Сейчас американские санкции против РФ вводятся практически каждый месяц. США никак не могут избавиться от маниакальной идеи "порвать в клочья" российскую экономику, в особенности - ее высокотехнологичный сегмент", - отметила депутат.
Она подчеркнула, что подобные рестрикции – серьезный вызов, который "заставляет" Россию ускорить реализацию программ импортозамещения, особенно в сфере электроники, продуктов программного обеспечения, а также усилит кооперацию с незападными партнерами, в первую очередь, со странами БРИКС и ШОС.
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