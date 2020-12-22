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Слуцкий назвал новые санкции США агонией со стороны администрации Трампа
Слуцкий назвал новые санкции США агонией со стороны администрации Трампа
Санкции сами по себе противоправны и не способны повлиять на смену внешнеполитического курса ни одной страны, новые ограничения со стороны США - настоящая... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:07
2020-12-22T13:31
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Санкции сами по себе противоправны и не способны повлиять на смену внешнеполитического курса ни одной страны, новые ограничения со стороны США - настоящая агония действующей администрации, сказал журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. В списке минторга США находится 41 российская компания, которые попадут под экспортные ограничения, среди которых МО РФ, специальный летный отряд "Россия", крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей."Новые санкции США против предприятий России и Китая, связанных с Вооруженными Силами, являются элементом политики сдерживания, недобросовестной конкуренции, а если говорить в целом - гибридной холодной войны", - сказал Слуцкий журналистам.Он подчеркнул, что рестрикции сами по себе "противоправны и не способны повлиять на смену внешнеполитического курса ни одной страны".
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россия, леонид слуцкий, минторг сша, госдума рф, сша, в мире

Слуцкий назвал новые санкции США агонией со стороны администрации Трампа

13:07 22.12.2020 (обновлено: 13:31 22.12.2020)
 
© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Fotolia / Andrea Izzotti
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Санкции сами по себе противоправны и не способны повлиять на смену внешнеполитического курса ни одной страны, новые ограничения со стороны США - настоящая агония действующей администрации, сказал журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. В списке минторга США находится 41 российская компания, которые попадут под экспортные ограничения, среди которых МО РФ, специальный летный отряд "Россия", крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.
"Новые санкции США против предприятий России и Китая, связанных с Вооруженными Силами, являются элементом политики сдерживания, недобросовестной конкуренции, а если говорить в целом - гибридной холодной войны", - сказал Слуцкий журналистам.
Он подчеркнул, что рестрикции сами по себе "противоправны и не способны повлиять на смену внешнеполитического курса ни одной страны".

"Однако Вашингтон с помощью "санкционной дубины" продолжает навязывать свои интересы, в том числе в сфере военно-промышленного комплекса. К сожалению, подобные действия и шаги подрывают оставшиеся возможности для сотрудничества по многим важным для общей стабильности и безопасности направлениям. Это настоящая агония со стороны американской администрации", - добавил депутат.

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