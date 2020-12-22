https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590371570.html

Слуцкий назвал новые санкции США агонией со стороны администрации Трампа

Слуцкий назвал новые санкции США агонией со стороны администрации Трампа

Санкции сами по себе противоправны и не способны повлиять на смену внешнеполитического курса ни одной страны, новые ограничения со стороны США - настоящая... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:07

2020-12-22T13:07

2020-12-22T13:31

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минторг сша

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Санкции сами по себе противоправны и не способны повлиять на смену внешнеполитического курса ни одной страны, новые ограничения со стороны США - настоящая агония действующей администрации, сказал журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. В списке минторга США находится 41 российская компания, которые попадут под экспортные ограничения, среди которых МО РФ, специальный летный отряд "Россия", крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей."Новые санкции США против предприятий России и Китая, связанных с Вооруженными Силами, являются элементом политики сдерживания, недобросовестной конкуренции, а если говорить в целом - гибридной холодной войны", - сказал Слуцкий журналистам.Он подчеркнул, что рестрикции сами по себе "противоправны и не способны повлиять на смену внешнеполитического курса ни одной страны".

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590363147.html

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россия, леонид слуцкий, минторг сша, госдума рф, сша, в мире