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Медведев раскритиковал санкции США против России и Китая
Медведев раскритиковал санкции США против России и Китая
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что бездоказательные ограничения США против РФ и Китая блокируют международный товарообмен, свободу... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:44
2020-12-22T12:44
дмитрий медведев
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что бездоказательные ограничения США против РФ и Китая блокируют международный товарообмен, свободу торговли, а также устраняют возможных конкурентов.Минторг США в понедельник опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт."Эти бездоказательные ограничения просто блокируют международный товарообмен и свободу торговли, устраняют возможных конкурентов. И это явно не имеет отношения ни к внутренним проблемам развития США, ни к мнимым угрозам со стороны России и Китая. По сути это злоупотребление понятием "национальная безопасность" в угоду той части американского политистеблишмента, который зарабатывает очки на раздувании в США русофобии и синофобии", - написал он на странице в "ВКонтакте".
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дмитрий медведев, китай, сша, в мире

Медведев раскритиковал санкции США против России и Китая

12:44 22.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что бездоказательные ограничения США против РФ и Китая блокируют международный товарообмен, свободу торговли, а также устраняют возможных конкурентов.
Минторг США в понедельник опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт.
"Эти бездоказательные ограничения просто блокируют международный товарообмен и свободу торговли, устраняют возможных конкурентов. И это явно не имеет отношения ни к внутренним проблемам развития США, ни к мнимым угрозам со стороны России и Китая. По сути это злоупотребление понятием "национальная безопасность" в угоду той части американского политистеблишмента, который зарабатывает очки на раздувании в США русофобии и синофобии", - написал он на странице в "ВКонтакте".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-11 на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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Дмитрий МедведевКитайСШАВ мире
 
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