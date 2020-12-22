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Медведев раскритиковал санкции США против России и Китая
Медведев раскритиковал санкции США против России и Китая
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что бездоказательные ограничения США против РФ и Китая блокируют международный товарообмен, свободу... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:44
2020-12-22T12:44
2020-12-22T12:44
дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что бездоказательные ограничения США против РФ и Китая блокируют международный товарообмен, свободу торговли, а также устраняют возможных конкурентов.Минторг США в понедельник опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт."Эти бездоказательные ограничения просто блокируют международный товарообмен и свободу торговли, устраняют возможных конкурентов. И это явно не имеет отношения ни к внутренним проблемам развития США, ни к мнимым угрозам со стороны России и Китая. По сути это злоупотребление понятием "национальная безопасность" в угоду той части американского политистеблишмента, который зарабатывает очки на раздувании в США русофобии и синофобии", - написал он на странице в "ВКонтакте".
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дмитрий медведев, китай, сша, в мире