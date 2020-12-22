https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590363432.html
Медведев оценил влияние санкций США на изменение политики России и Китая
Медведев оценил влияние санкций США на изменение политики России и Китая
Влияние новых санкций США на изменение политики России и Китая стремится к нулю, написал на странице в "ВКонтакте" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:37
2020-12-22T12:37
2020-12-22T12:37
дмитрий медведев
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китай
сша
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Влияние новых санкций США на изменение политики России и Китая стремится к нулю, написал на странице в "ВКонтакте" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Минторг США в понедельник опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт."Создатели нового санкционного списка объединили российские и китайские компании и ведомства в единый перечень. Это весьма показательно. Ведь именно Москва и Пекин выступают за полную отмену санкционных механизмов в период общей борьбы с коронавирусом. Но, видимо, борьба с COVID-19 не является приоритетом американских властей. Важнее публично понажимать на клавиатуру любимой санкционной политики. Причём напоследок затвердить повестку дня новой администрации. Ну, а внешние санкции... Их влияние на изменение политики России и Китая известно. Оно стремится к нулю", - написал Медведев.
https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590356625.html
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дмитрий медведев, москва, китай, сша, в мире