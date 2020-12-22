https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590360825.html

Медведев назвал логику США по введению санкций ущербной

Медведев назвал логику США по введению санкций ущербной

Администрацию действующего президента США Дональда Трампа накрыла волна "прощальной активности", заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:29

2020-12-22T12:29

2020-12-22T13:10

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Администрацию действующего президента США Дональда Трампа накрыла волна "прощальной активности", заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.По его мнению, объединение российских и китайских компаний и ведомств в один список "показательно", поскольку Москва и Пекин "выступают за полную отмену санкционных механизмов в период общей борьбы с коронавирусом". "Но, видимо, борьба с COVID-19 не является приоритетом американских властей. Важнее публично понажимать на клавиатуру любимой санкционной политики. Причем напоследок затвердить повестку дня новой администрации. Ну, а внешние санкции... Их влияние на изменение политики России и Китая известно. Оно стремится к нулю", — подчеркнул Медведев.Накануне Министерство торговли Соединенных Штатов опубликовало санкционный список, в который включили 103 компании из России и Китая, связанных, по мнению Вашингтона, с Вооруженными силами. В частности, в него вошли Минобороны, Служба внешней разведки, специальный летный отряд "Россия", "Рособоронэкспорт", "Ростех", два предприятия "Роскосмоса", корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", Объединенная авиастроительна корпорация, одно из старейших в стране судостроительных предприятий "Адмиралтейские верфи", а также другие крупные компании авиационной, космической и других отраслей. Согласно документу, это лишь первый транш из перечня компаний, связанных с военными. Для них ограничат продажу целого ряда американских товаров и технологий.Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя санкции, отметил, что Вашингтон решил не считаться с интересами собственного бизнеса.

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590335949.html

китай

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китай, дмитрий медведев, сша, в мире