https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590356625.html

Борисов оценил влияние новых санкций США на ОПК

Борисов оценил влияние новых санкций США на ОПК

Оборонно-промышленный комплекс России вряд ли ощутит на себе новые санкции, введенные Соединенными Штатами, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:06

2020-12-22T12:06

2020-12-22T12:06

юрий борисов (вице-премьер)

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс России вряд ли ощутит на себе новые санкции, введенные Соединенными Штатами, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.Минторг США в понедельник опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт.Вице-премьер переадресовал американской стороне вопрос, какие цели преследовали США такими действиями. "Это у них надо спросить, они же вводили санкции, не мы", - заметил Борисов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/roskosmos-1590336490.html

китай

сша

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юрий борисов (вице-премьер), китай, сша, в мире