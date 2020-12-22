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Борисов оценил влияние новых санкций США на ОПК
Борисов оценил влияние новых санкций США на ОПК
Оборонно-промышленный комплекс России вряд ли ощутит на себе новые санкции, введенные Соединенными Штатами, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:06
2020-12-22T12:06
юрий борисов (вице-премьер)
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс России вряд ли ощутит на себе новые санкции, введенные Соединенными Штатами, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.Минторг США в понедельник опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт.Вице-премьер переадресовал американской стороне вопрос, какие цели преследовали США такими действиями. "Это у них надо спросить, они же вводили санкции, не мы", - заметил Борисов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201222/roskosmos-1590336490.html
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юрий борисов (вице-премьер), китай, сша, в мире

Борисов оценил влияние новых санкций США на ОПК

12:06 22.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс России вряд ли ощутит на себе новые санкции, введенные Соединенными Штатами, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
Минторг США в понедельник опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт.
"Мы уже привыкли к этому, даже не замечаем", - ответил с улыбкой Борисов на вопрос о возможных последствиях санкций.
Вице-премьер переадресовал американской стороне вопрос, какие цели преследовали США такими действиями. "Это у них надо спросить, они же вводили санкции, не мы", - заметил Борисов.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
10:48
Рогозин назвал глупыми и незаконными санкции США против "Роскосмоса"
 
Юрий Борисов (вице-премьер)КитайСШАВ мире
 
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