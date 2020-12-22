Антонов прокомментировал новые санкции США против российских компаний
07:21 22.12.2020 (обновлено: 08:57 22.12.2020)
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Вашингтон решил не считаться с интересами собственного бизнеса, заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя новые санкции.
Минторг США в понедельник опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, которые, по мнению Вашингтона, связаны с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список формально включает 45 российских предприятий, де-факто из-за дублирования в нем 41 организация.
Антонов назвал это решение деструктивным. Оно, по мнению посла, подрывает не только сохраняющееся экономическое взаимодействие между странами, но и перекрывает любую положительную перспективу.
"Необходимо отметить, что в антироссийском запале в Вашингтоне решили не считаться и с интересами собственного бизнеса. Лишают его возможности нормального сотрудничества с российскими партнерами в весьма перспективных сферах", — говорится в заявлении посла, опубликованном в Facebook дипмиссии в Вашингтоне.
По словам Антонова, речь идет о гражданской авиации, точном машино- и приборостроении, металлургии.
"Подобные шаги ввергают наши отношения в еще больший кризис. Выход из него возможен, только если в США будут готовы выстраивать отношения на принципах равноправия и взаимного уважения. Пока такого стремления мы не видим", — отметил дипломат.
Как сообщалось ранее, под экспортные ограничения попали, в частности, Минобороны, специальный летный отряд "Россия", а также Служба внешней разведки, корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", компания "Сухой", "Туполев", корпорация "Иркут", Казанский вертолетный завод, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева.
Попали под санкционные ограничения и Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в "Ростех", РКЦ "Прогресс", а также, впервые с 2014 года, предприятия "Росатома".