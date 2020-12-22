США ввели санкции против ОДК
00:14 22.12.2020 (обновлено: 06:51 22.12.2020)
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") попала под американские санкции - она внесена в список минторга США, опубликованный в понедельник.
ОДК производит двигатели для военной и гражданской авиации, а также космических программ. Ранее в декабре новый российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил свой первый полет с полностью российскими турбовентиляторными двигателями ПД-14, созданными в ОДК.
Ранее сообщалось, что ключевые предприятия гражданского авиастроения России впервые могут попасть под санкции США. Согласно черновому проекту соответствующего списка, с которым ранее удалось ознакомиться РИА Новости, в документе указано более десяти предприятий гражданского авиастроения, в том числе производителей вертолетов и авиадвигателей, разработчиков и поставщиков авиационных материалов и систем организации воздушного движения. В частности, в черновом проекте документа был указан неназванный ФГУП, связанный с администрацией президента РФ, российское военное ведомство, один из подведомственных ему центров, ряд других предприятий ОПК и гражданской промышленности, а также экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.
В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) РИА Новости сообщали, что специалисты корпорации изучают информацию о санкционном списке США, реализация ключевых гражданских программ продолжается. В начале декабря глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил журналистам, что российская авиапромышленность продолжает работать с иностранными партнерами, заявлений о возможном прекращении сотрудничества от зарубежных партнеров не поступало.