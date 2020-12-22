https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590309058.html

США ввели санкции против ОДК

США ввели санкции против ОДК

"Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") попала под американские санкции - она внесена в список минторга США,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T00:14

2020-12-22T00:14

2020-12-22T06:51

россия

объединенная двигателестроительная корпорация

ростех

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") попала под американские санкции - она внесена в список минторга США, опубликованный в понедельник.ОДК производит двигатели для военной и гражданской авиации, а также космических программ. Ранее в декабре новый российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил свой первый полет с полностью российскими турбовентиляторными двигателями ПД-14, созданными в ОДК. Ранее сообщалось, что ключевые предприятия гражданского авиастроения России впервые могут попасть под санкции США. Согласно черновому проекту соответствующего списка, с которым ранее удалось ознакомиться РИА Новости, в документе указано более десяти предприятий гражданского авиастроения, в том числе производителей вертолетов и авиадвигателей, разработчиков и поставщиков авиационных материалов и систем организации воздушного движения. В частности, в черновом проекте документа был указан неназванный ФГУП, связанный с администрацией президента РФ, российское военное ведомство, один из подведомственных ему центров, ряд других предприятий ОПК и гражданской промышленности, а также экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) РИА Новости сообщали, что специалисты корпорации изучают информацию о санкционном списке США, реализация ключевых гражданских программ продолжается. В начале декабря глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил журналистам, что российская авиапромышленность продолжает работать с иностранными партнерами, заявлений о возможном прекращении сотрудничества от зарубежных партнеров не поступало.

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590308723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, сша, в мире