https://ria.ru/20201222/registratsiya-1590423667.html

В Подмосковье запустят базы для онлайн-регистрации детей в школу и детсад

В Подмосковье запустят базы для онлайн-регистрации детей в школу и детсад

Базы, позволяющие регистрировать ребёнка в детский сад или школу, не выходя из дома, запустят в скором времени в Подмосковье, заявил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:28

2020-12-22T16:28

2020-12-22T16:28

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Базы, позволяющие регистрировать ребёнка в детский сад или школу, не выходя из дома, запустят в скором времени в Подмосковье, заявил губернатор региона Андрей Воробьев."В этом году принято стратегическое решение о формировании баз, которые позволят регистрировать ребенка в детский сад или школу, и получать услуги, не выходя из дома. Потребуется ещё немного времени, но очень хороший темп набрала эта работа. Есть финансирование под подготовку этих баз, того же Росреестра, МВД", - приводятся слова губернатора в Telegram-канале "Воробьев LIVE".Отмечается, что на сегодняшний день в Подмосковье около 200 государственных и муниципальных услуг можно получить онлайн."Качество "цифры" имеет абсолютно прикладной характер, человеку должно быть быстро, удобно. Он должен без какой-либо лишней волокиты получить ту услугу, которая ему нужна", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20201219/moskva-1590007848.html

московская область (подмосковье)

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федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), андрей воробьев, московская область (подмосковье)