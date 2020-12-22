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В Подмосковье запустят базы для онлайн-регистрации детей в школу и детсад
В Подмосковье запустят базы для онлайн-регистрации детей в школу и детсад
Базы, позволяющие регистрировать ребёнка в детский сад или школу, не выходя из дома, запустят в скором времени в Подмосковье, заявил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:28
2020-12-22T16:28
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Базы, позволяющие регистрировать ребёнка в детский сад или школу, не выходя из дома, запустят в скором времени в Подмосковье, заявил губернатор региона Андрей Воробьев."В этом году принято стратегическое решение о формировании баз, которые позволят регистрировать ребенка в детский сад или школу, и получать услуги, не выходя из дома. Потребуется ещё немного времени, но очень хороший темп набрала эта работа. Есть финансирование под подготовку этих баз, того же Росреестра, МВД", - приводятся слова губернатора в Telegram-канале "Воробьев LIVE".Отмечается, что на сегодняшний день в Подмосковье около 200 государственных и муниципальных услуг можно получить онлайн."Качество "цифры" имеет абсолютно прикладной характер, человеку должно быть быстро, удобно. Он должен без какой-либо лишней волокиты получить ту услугу, которая ему нужна", - подчеркнул глава региона.
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федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), андрей воробьев, московская область (подмосковье)

В Подмосковье запустят базы для онлайн-регистрации детей в школу и детсад

16:28 22.12.2020
 
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
CC0 / StockSnap /
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Базы, позволяющие регистрировать ребёнка в детский сад или школу, не выходя из дома, запустят в скором времени в Подмосковье, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"В этом году принято стратегическое решение о формировании баз, которые позволят регистрировать ребенка в детский сад или школу, и получать услуги, не выходя из дома. Потребуется ещё немного времени, но очень хороший темп набрала эта работа. Есть финансирование под подготовку этих баз, того же Росреестра, МВД", - приводятся слова губернатора в Telegram-канале "Воробьев LIVE".
Отмечается, что на сегодняшний день в Подмосковье около 200 государственных и муниципальных услуг можно получить онлайн.
"Качество "цифры" имеет абсолютно прикладной характер, человеку должно быть быстро, удобно. Он должен без какой-либо лишней волокиты получить ту услугу, которая ему нужна", - подчеркнул глава региона.
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Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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