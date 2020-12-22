https://ria.ru/20201222/reestr-1590438120.html

Путин подписал закон о реестре книжных памятников

Путин подписал закон о реестре книжных памятников

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о критериях и реестре книжных памятников, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T17:25

2020-12-22T17:25

2020-12-22T18:27

культура

российская государственная библиотека

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о критериях и реестре книжных памятников, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законом предусматривается совершенствование учета документов, являющихся "книжными памятниками". Устанавливается, что к таким памятникам будут относиться все рукописные книги, созданные до XVIII века включительно, все экземпляры печатных изданий, выпущенных до 1830 года включительно, обладающие выдающейся духовной, материальной ценностью, а также иные документы, коллекции документов, соответствующие социально-значимым критериям.При этом государственный учет будет включать в себя экспертизу, внесение сведений о книжных памятниках в реестр, в том числе внесение сведений обо всех входящих в книжные памятники-коллекции документах и о его собственнике или владельце.Законом также определяется порядок исследования документов. Экспертиза книжных памятников будет проводиться уполномоченными коллегиальными органами государственных и муниципальных библиотек, библиотек образовательных, научных и иных государственных и муниципальных организаций, в фондах которых книжные памятники хранятся.Реестр книжных памятников будет вестись в электронной форме и размещаться на официальном сайте Российской государственной библиотеки. Содержащиеся в реестре книжных памятников сведения будут общедоступными. Книжные памятники исключению из реестра не подлежат за исключением документов, не соответствующих необходимым критериям.

https://ria.ru/20201028/muzei-1581887744.html

https://ria.ru/20201205/podsvetka-1587781194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская государственная библиотека, владимир путин, общество