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https://ria.ru/20201222/reestr-1590438120.html
Путин подписал закон о реестре книжных памятников
Путин подписал закон о реестре книжных памятников
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о критериях и реестре книжных памятников, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:25
2020-12-22T18:27
культура
российская государственная библиотека
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о критериях и реестре книжных памятников, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законом предусматривается совершенствование учета документов, являющихся "книжными памятниками". Устанавливается, что к таким памятникам будут относиться все рукописные книги, созданные до XVIII века включительно, все экземпляры печатных изданий, выпущенных до 1830 года включительно, обладающие выдающейся духовной, материальной ценностью, а также иные документы, коллекции документов, соответствующие социально-значимым критериям.При этом государственный учет будет включать в себя экспертизу, внесение сведений о книжных памятниках в реестр, в том числе внесение сведений обо всех входящих в книжные памятники-коллекции документах и о его собственнике или владельце.Законом также определяется порядок исследования документов. Экспертиза книжных памятников будет проводиться уполномоченными коллегиальными органами государственных и муниципальных библиотек, библиотек образовательных, научных и иных государственных и муниципальных организаций, в фондах которых книжные памятники хранятся.Реестр книжных памятников будет вестись в электронной форме и размещаться на официальном сайте Российской государственной библиотеки. Содержащиеся в реестре книжных памятников сведения будут общедоступными. Книжные памятники исключению из реестра не подлежат за исключением документов, не соответствующих необходимым критериям.
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российская государственная библиотека, владимир путин, общество

Путин подписал закон о реестре книжных памятников

17:25 22.12.2020 (обновлено: 18:27 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о критериях и реестре книжных памятников, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом предусматривается совершенствование учета документов, являющихся "книжными памятниками". Устанавливается, что к таким памятникам будут относиться все рукописные книги, созданные до XVIII века включительно, все экземпляры печатных изданий, выпущенных до 1830 года включительно, обладающие выдающейся духовной, материальной ценностью, а также иные документы, коллекции документов, соответствующие социально-значимым критериям.
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При этом государственный учет будет включать в себя экспертизу, внесение сведений о книжных памятниках в реестр, в том числе внесение сведений обо всех входящих в книжные памятники-коллекции документах и о его собственнике или владельце.
Законом также определяется порядок исследования документов. Экспертиза книжных памятников будет проводиться уполномоченными коллегиальными органами государственных и муниципальных библиотек, библиотек образовательных, научных и иных государственных и муниципальных организаций, в фондах которых книжные памятники хранятся.
Реестр книжных памятников будет вестись в электронной форме и размещаться на официальном сайте Российской государственной библиотеки. Содержащиеся в реестре книжных памятников сведения будут общедоступными. Книжные памятники исключению из реестра не подлежат за исключением документов, не соответствующих необходимым критериям.
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