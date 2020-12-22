https://ria.ru/20201222/razgovor-1590387972.html

Путин и Аббас обсудили коронавирус и ближневосточное урегулирование

Путин и Аббас обсудили коронавирус и ближневосточное урегулирование

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:59

2020-12-22T13:59

2020-12-22T14:03

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

махмуд аббас

владимир путин

палестина

в мире

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, включая возможные поставки в Палестину вакцин российского производства, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе палестинской стороны."Рассмотрена проблематика ближневосточного урегулирования. Владимир Путин подтвердил готовность России и впредь содействовать достижению справедливого и долгосрочного решения палестино-израильского конфликта, в том числе с использованием потенциала "квартета" международных посредников", - говорится в сообщении.Добавляется, что лидеры обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года. Кроме того, было условлено о контактах на различных уровнях.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590193146.html

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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, махмуд аббас, владимир путин, палестина, в мире