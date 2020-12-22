Путин и Аббас обсудили коронавирус и ближневосточное урегулирование
13:59 22.12.2020 (обновлено: 14:03 22.12.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи. 12 февраля 2018
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, включая возможные поставки в Палестину вакцин российского производства, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.
"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной областях. Особое внимание уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая возможные поставки в Палестину вакцин российского производства", - говорится в сообщении.
"Рассмотрена проблематика ближневосточного урегулирования. Владимир Путин подтвердил готовность России и впредь содействовать достижению справедливого и долгосрочного решения палестино-израильского конфликта, в том числе с использованием потенциала "квартета" международных посредников", - говорится в сообщении.
Добавляется, что лидеры обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года. Кроме того, было условлено о контактах на различных уровнях.
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