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Путин и Аббас обсудили коронавирус и ближневосточное урегулирование
Путин и Аббас обсудили коронавирус и ближневосточное урегулирование
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом,... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:59
2020-12-22T14:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
махмуд аббас
владимир путин
палестина
в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, включая возможные поставки в Палестину вакцин российского производства, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе палестинской стороны."Рассмотрена проблематика ближневосточного урегулирования. Владимир Путин подтвердил готовность России и впредь содействовать достижению справедливого и долгосрочного решения палестино-израильского конфликта, в том числе с использованием потенциала "квартета" международных посредников", - говорится в сообщении.Добавляется, что лидеры обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года. Кроме того, было условлено о контактах на различных уровнях.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, махмуд аббас, владимир путин, палестина, в мире

Путин и Аббас обсудили коронавирус и ближневосточное урегулирование

13:59 22.12.2020 (обновлено: 14:03 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи. 12 февраля 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи. 12 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, включая возможные поставки в Палестину вакцин российского производства, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.
"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной областях. Особое внимание уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая возможные поставки в Палестину вакцин российского производства", - говорится в сообщении.
"Рассмотрена проблематика ближневосточного урегулирования. Владимир Путин подтвердил готовность России и впредь содействовать достижению справедливого и долгосрочного решения палестино-израильского конфликта, в том числе с использованием потенциала "квартета" международных посредников", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что лидеры обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года. Кроме того, было условлено о контактах на различных уровнях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМахмуд АббасВладимир ПутинПалестинаВ мире
 
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