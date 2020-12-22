https://ria.ru/20201222/putin-1590379719.html

Путин подписал закон о практике "одного окна" во внешней торговле

Путин подписал закон о практике "одного окна" во внешней торговле

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому взаимодействие участников внешнеторговой деятельности с органами госвласти,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:27

2020-12-22T13:27

2020-12-22T13:27

российский экспортный центр (рэц)

антон дроздов

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому взаимодействие участников внешнеторговой деятельности с органами госвласти, органами и агентами валютного контроля и иными организациями в электронной форме будет организовано по принципу "одного окна", документ опубликован на официальном портале правовой информации.Документ направлен на оптимизацию административных процедур и сокращение барьеров в сфере международной торговли. Оператором информационной системы "одного окна" в сфере внешней торговли станет Российский экспортный центр (РЭЦ), а порядок ее функционирования установит кабмин по согласованию с Банком России.Закон направлен на снижение издержек при поставках российскими экспортерами товаров путем установления их взаимодействия с органами госвласти в электронной форме по принципу "одного окна" на базе РЭЦа, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Антон Дроздов. По сути, по его словам, будет создана "единая точка входа" для получения и обмена информацией в электронном виде, необходимой для обеспечения полного цикла оформления товаров для экспорта.Использование системы "одного окна" позволит создать удобный инструмент для участников внешнеэкономической деятельности, обеспечивающий доступ к услугам органов госвласти, в том числе контролирующих органов, услугам РЭЦа и иных организаций из одной точки, при этом сократится количество бумажных документов при взаимодействии с различными органами и организациями, считает правительство.Закон вступает в силу с 1 января. При этом нормы об обязанности резидентов, которые проводят в РФ валютные операции, связанные с осуществлением внешнеторговой деятельности, сообщать РЭЦ об уполномоченном банке, в которых они открыли или закрыли счет, начнут действовать с 1 июля. С июля же начнет действовать и обязанность таких резидентов, получивших доступ к системе "одно окно", представлять через нее органам и агентам валютного контроля необходимые документы и сведения.

https://ria.ru/20201209/torgovlya-1588466923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский экспортный центр (рэц), антон дроздов, владимир путин, экономика