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Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил вице-премьера Александра Новака и всех энергетиков с профессиональным праздником - Днем энергетика. РИА Новости, 22.12.2020
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александр новак
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил вице-премьера Александра Новака и всех энергетиков с профессиональным праздником - Днем энергетика.Он также отметил, что в этом году праздник совпал со 100-летием утверждения Государственного плана электрификации России.
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александр новак, владимир путин, общество
Материал дополняется

Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

13:08 22.12.2020 (обновлено: 13:18 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию о сотрудничестве в области профилактики коронавирусной инфекции
Президент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию о сотрудничестве в области профилактики коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил вице-премьера Александра Новака и всех энергетиков с профессиональным праздником - Днем энергетика.
"Поздравляю вас и всех энергетиков страны с профессиональным праздником - Днем энергетика", - сказал Путин, открывая встречу с Новаком.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 18:51
Отразилось на рынках. Новак объяснил, упали цены на нефть
Он также отметил, что в этом году праздник совпал со 100-летием утверждения Государственного плана электрификации России.
"Мы с вами еще, наверное, со школьной скамьи помним, что в Советском Союзе с особым вниманием относились к этому плану, отдавали должное значению плана электрификации Советского Союза, России и все время рассматривали реализацию этого плана, результаты этого плана как базовую основу для развития энергетики в целом", - сказал Путин.
 
Александр НовакВладимир ПутинОбщество
 
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