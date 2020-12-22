Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

"Мы с вами еще, наверное, со школьной скамьи помним, что в Советском Союзе с особым вниманием относились к этому плану, отдавали должное значению плана электрификации Советского Союза, России и все время рассматривали реализацию этого плана, результаты этого плана как базовую основу для развития энергетики в целом", - сказал Путин.