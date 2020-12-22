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Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником
13:08 22.12.2020 (обновлено: 13:18 22.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию о сотрудничестве в области профилактики коронавирусной инфекции
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил вице-премьера Александра Новака и всех энергетиков с профессиональным праздником - Днем энергетика.
"Поздравляю вас и всех энергетиков страны с профессиональным праздником - Днем энергетика", - сказал Путин, открывая встречу с Новаком.
Он также отметил, что в этом году праздник совпал со 100-летием утверждения Государственного плана электрификации России.
"Мы с вами еще, наверное, со школьной скамьи помним, что в Советском Союзе с особым вниманием относились к этому плану, отдавали должное значению плана электрификации Советского Союза, России и все время рассматривали реализацию этого плана, результаты этого плана как базовую основу для развития энергетики в целом", - сказал Путин.