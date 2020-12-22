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МСП Банк поддержал производителя силовых установок из Татарстана
МСП Банк поддержал производителя силовых установок из Татарстана
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для расширения производства изготовителю силовых установок, газопоршневых и дизельных... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:02
2020-12-22T14:02
корпорация мсп
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для расширения производства изготовителю силовых установок, газопоршневых и дизельных электростанций из Республики Татарстан, сообщает пресс-служба банка.Кредит компании "Кама-Энергетика" на сумму 50 миллионов рублей выдан по ставке 7,75% годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП на сумму 25 миллионов рублей.По данным пресс-службы, финансирование будет направлено на пополнение оборотных средств, в том числе на приобретение сырья, материалов, комплектующих. Как ожидается, финансовая поддержка позволит предприятию инвестировать в расширение производства, реализовать новые проекты, обеспечив дальнейшее устойчивое развитие."Кама-Энергетика" производит газопоршневые и дизельные электростанции, силовые установки, блок-контейнеры и капоты. Производственные мощности расположены в моногороде Набережные Челны. В линейке товаров предприятия – свыше 180 видов продукции мощностью от 20 до 1800 киловатт. Ежегодно предприятие выпускает около 1200 изделий для широкого спектра предприятий различных отраслей экономики.
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корпорация мсп, республика татарстан (татарстан)

МСП Банк поддержал производителя силовых установок из Татарстана

14:02 22.12.2020
 
© Фото : правительство Республики АлтайСолнечно-дизельная электростанция в Яйлю (Горный Алтай)
Солнечно-дизельная электростанция в Яйлю (Горный Алтай) - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : правительство Республики Алтай
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для расширения производства изготовителю силовых установок, газопоршневых и дизельных электростанций из Республики Татарстан, сообщает пресс-служба банка.
Кредит компании "Кама-Энергетика" на сумму 50 миллионов рублей выдан по ставке 7,75% годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП на сумму 25 миллионов рублей.
По данным пресс-службы, финансирование будет направлено на пополнение оборотных средств, в том числе на приобретение сырья, материалов, комплектующих. Как ожидается, финансовая поддержка позволит предприятию инвестировать в расширение производства, реализовать новые проекты, обеспечив дальнейшее устойчивое развитие.
"Кама-Энергетика" производит газопоршневые и дизельные электростанции, силовые установки, блок-контейнеры и капоты. Производственные мощности расположены в моногороде Набережные Челны. В линейке товаров предприятия – свыше 180 видов продукции мощностью от 20 до 1800 киловатт. Ежегодно предприятие выпускает около 1200 изделий для широкого спектра предприятий различных отраслей экономики.
Заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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Корпорация МСПРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
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