https://ria.ru/20201222/proizvoditel-1590389043.html

МСП Банк поддержал производителя силовых установок из Татарстана

МСП Банк поддержал производителя силовых установок из Татарстана

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для расширения производства изготовителю силовых установок, газопоршневых и дизельных... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T14:02

2020-12-22T14:02

2020-12-22T14:02

корпорация мсп

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для расширения производства изготовителю силовых установок, газопоршневых и дизельных электростанций из Республики Татарстан, сообщает пресс-служба банка.Кредит компании "Кама-Энергетика" на сумму 50 миллионов рублей выдан по ставке 7,75% годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП на сумму 25 миллионов рублей.По данным пресс-службы, финансирование будет направлено на пополнение оборотных средств, в том числе на приобретение сырья, материалов, комплектующих. Как ожидается, финансовая поддержка позволит предприятию инвестировать в расширение производства, реализовать новые проекты, обеспечив дальнейшее устойчивое развитие."Кама-Энергетика" производит газопоршневые и дизельные электростанции, силовые установки, блок-контейнеры и капоты. Производственные мощности расположены в моногороде Набережные Челны. В линейке товаров предприятия – свыше 180 видов продукции мощностью от 20 до 1800 киловатт. Ежегодно предприятие выпускает около 1200 изделий для широкого спектра предприятий различных отраслей экономики.

https://ria.ru/20201222/msp-1590329186.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, республика татарстан (татарстан)