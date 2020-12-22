https://ria.ru/20201222/prizery-1590428397.html
Призерами Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior стали 168 школьников
Призерами Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior стали 168 школьников
Победителями второго сезона Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – стали 168... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:02
2020-12-22T17:02
2020-12-22T17:02
агентство стратегических инициатив (аси)
москва
технологии
образование - общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Победителями второго сезона Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – стали 168 учеников 5-7 классов, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Олимпиада проводится совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ), "Платформой НТИ" и АСИ при поддержке министерства просвещения РФ.Участники второго сезона состязались по пяти направлениям: технологии для виртуального мира, технологии для космоса, технологии для мира роботов, технологии для среды обитания и технологии для человека. Задания были подготовлены таким образом, чтобы увлечь школьников и дать им примерить на себя роль специалиста будущего. Финалы олимпиады проходили с 22 ноября по 22 декабря в онлайн формате в каждом федеральном округе и в Москве. В дальнейшем участники олимпиады смогут присоединиться к другим проектам президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Кружкового движения: проектным школам, хакатонам, инженерным конкурсам. В 2021 году организаторы соревнований планируют усилить систему подготовки школьников, увеличить количество площадок для работы с юниорами в регионах и проработать гибридный вариант проведения олимпиады, совмещающий онлайн- и офлайн-форматы, отмечается в сообщении.Олимпиада реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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агентство стратегических инициатив (аси), москва, технологии, образование - общество
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Победителями второго сезона Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – стали 168 учеников 5-7 классов, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Олимпиада проводится совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ)
, "Платформой НТИ" и АСИ
при поддержке министерства просвещения РФ.
"В этом году мы получили 28732 заявки, а победителями соревнований стали 43 команды – 168 школьников. Они представляют 39 российских регионов. Это чуть больше, чем годом ранее, когда в победители вышли ребята из 32 российских регионов. Наибольшее количество победителей – в Московской области (16), Санкт-Петербурге (14), Свердловской области (11), Республике Саха (Якутия) (10) и Ставропольском крае (10)", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Участники второго сезона состязались по пяти направлениям: технологии для виртуального мира, технологии для космоса, технологии для мира роботов, технологии для среды обитания и технологии для человека. Задания были подготовлены таким образом, чтобы увлечь школьников и дать им примерить на себя роль специалиста будущего. Финалы олимпиады проходили с 22 ноября по 22 декабря в онлайн формате в каждом федеральном округе и в Москве
.
В дальнейшем участники олимпиады смогут присоединиться к другим проектам президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Кружкового движения: проектным школам, хакатонам, инженерным конкурсам. В 2021 году организаторы соревнований планируют усилить систему подготовки школьников, увеличить количество площадок для работы с юниорами в регионах и проработать гибридный вариант проведения олимпиады, совмещающий онлайн- и офлайн-форматы, отмечается в сообщении.
Олимпиада реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".