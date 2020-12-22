https://ria.ru/20201222/prizery-1590428397.html

Призерами Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior стали 168 школьников

Призерами Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior стали 168 школьников

Победителями второго сезона Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – стали 168... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T17:02

2020-12-22T17:02

2020-12-22T17:02

агентство стратегических инициатив (аси)

москва

технологии

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156249/40/1562494002_0:58:2560:1498_1920x0_80_0_0_496153c44e6bbe463fec20877a00fb31.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Победителями второго сезона Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – стали 168 учеников 5-7 классов, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Олимпиада проводится совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ), "Платформой НТИ" и АСИ при поддержке министерства просвещения РФ.Участники второго сезона состязались по пяти направлениям: технологии для виртуального мира, технологии для космоса, технологии для мира роботов, технологии для среды обитания и технологии для человека. Задания были подготовлены таким образом, чтобы увлечь школьников и дать им примерить на себя роль специалиста будущего. Финалы олимпиады проходили с 22 ноября по 22 декабря в онлайн формате в каждом федеральном округе и в Москве. В дальнейшем участники олимпиады смогут присоединиться к другим проектам президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Кружкового движения: проектным школам, хакатонам, инженерным конкурсам. В 2021 году организаторы соревнований планируют усилить систему подготовки школьников, увеличить количество площадок для работы с юниорами в регионах и проработать гибридный вариант проведения олимпиады, совмещающий онлайн- и офлайн-форматы, отмечается в сообщении.Олимпиада реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".

https://ria.ru/20201113/komissarov-1584465766.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агентство стратегических инициатив (аси), москва, технологии, образование - общество