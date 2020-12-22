https://ria.ru/20201222/pozhary-1590407509.html

Путин подписал закон о полномочиях регионов по тушению природных пожаров

Путин подписал закон о полномочиях регионов по тушению природных пожаров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, определяющий понятие ландшафтного (природного) пожара и наделяющий регионы полномочиями по... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T15:11

2020-12-22T15:11

2020-12-22T15:11

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, определяющий понятие ландшафтного (природного) пожара и наделяющий регионы полномочиями по организации их тушения, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Законом уточняется понятие "ландшафтный (природный) пожар" как неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта, и "лесной пожар" - разновидность ландшафтного (природного) пожара, распространяющегося по лесу.Критерии определения населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, устанавливаются правительством РФ.Также закон наделяет органы местного самоуправления муниципальных районов полномочиями по осуществлению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов, а также правом на создание муниципальной пожарной охраны (положения вступают в силу с 1 января 2022 года).

https://ria.ru/20201030/drony-1581920217.html

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россия, владимир путин, общество