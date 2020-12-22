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Путин подписал закон о полномочиях регионов по тушению природных пожаров
Путин подписал закон о полномочиях регионов по тушению природных пожаров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, определяющий понятие ландшафтного (природного) пожара и наделяющий регионы полномочиями по... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:11
2020-12-22T15:11
2020-12-22T15:11
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владимир путин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, определяющий понятие ландшафтного (природного) пожара и наделяющий регионы полномочиями по организации их тушения, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Законом уточняется понятие "ландшафтный (природный) пожар" как неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта, и "лесной пожар" - разновидность ландшафтного (природного) пожара, распространяющегося по лесу.Критерии определения населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, устанавливаются правительством РФ.Также закон наделяет органы местного самоуправления муниципальных районов полномочиями по осуществлению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов, а также правом на создание муниципальной пожарной охраны (положения вступают в силу с 1 января 2022 года).
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон, определяющий понятие ландшафтного (природного) пожара и наделяющий регионы полномочиями по организации их тушения, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Законом уточняется понятие "ландшафтный (природный) пожар" как неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта, и "лесной пожар" - разновидность ландшафтного (природного) пожара, распространяющегося по лесу.
Критерии определения населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, устанавливаются правительством РФ.
Также закон наделяет органы местного самоуправления муниципальных районов полномочиями по осуществлению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов, а также правом на создание муниципальной пожарной охраны (положения вступают в силу с 1 января 2022 года).