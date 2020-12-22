Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/pozhary-1590407509.html
Путин подписал закон о полномочиях регионов по тушению природных пожаров
Путин подписал закон о полномочиях регионов по тушению природных пожаров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, определяющий понятие ландшафтного (природного) пожара и наделяющий регионы полномочиями по... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:11
2020-12-22T15:11
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578124367_0:87:2890:1712_1920x0_80_0_0_9471b6f649a12dc975e66dc8fec1d639.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, определяющий понятие ландшафтного (природного) пожара и наделяющий регионы полномочиями по организации их тушения, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Законом уточняется понятие "ландшафтный (природный) пожар" как неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта, и "лесной пожар" - разновидность ландшафтного (природного) пожара, распространяющегося по лесу.Критерии определения населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, устанавливаются правительством РФ.Также закон наделяет органы местного самоуправления муниципальных районов полномочиями по осуществлению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов, а также правом на создание муниципальной пожарной охраны (положения вступают в силу с 1 января 2022 года).
https://ria.ru/20201030/drony-1581920217.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578124367_0:0:2550:1912_1920x0_80_0_0_95c6a15836a4a5fe3e7b2bd0c44f75fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, общество

Путин подписал закон о полномочиях регионов по тушению природных пожаров

15:11 22.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ на месте лесного пожара в Воронежской области
Сотрудники МЧС РФ на месте лесного пожара в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, определяющий понятие ландшафтного (природного) пожара и наделяющий регионы полномочиями по организации их тушения, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Законом уточняется понятие "ландшафтный (природный) пожар" как неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта, и "лесной пожар" - разновидность ландшафтного (природного) пожара, распространяющегося по лесу.
Критерии определения населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, устанавливаются правительством РФ.
Также закон наделяет органы местного самоуправления муниципальных районов полномочиями по осуществлению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов, а также правом на создание муниципальной пожарной охраны (положения вступают в силу с 1 января 2022 года).
Квадрокоптер, закупленный для КГАУ Охрана камчатских лесов - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 08:00Хорошие новости
Дроны спешат на помощь: лесные пожары обнаружат с воздуха
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:36В России около 80% больных COVID-19 лечатся амбулаторно
16:36Мурашко оценил ситуацию с койками для больных COVID-19 в регионах
16:35Мурашко назвал нагрузку на здравоохранение из-за COVID-19 колоссальной
16:34В ЦБ допустили "демонтаж" института накопительных пенсий
16:34Собянин заявил о росте числа госпитализаций больных COVID-19
16:34Собянин оценил возможность послабления ограничительных мер по COVID-19
16:33Мишустин попросил Собянина помочь регионам в борьбе с коронавирусом
16:31Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве очень сложной
16:30Правительство выделило 52 миллиарда рублей на выплаты медикам
16:28В Подмосковье запустят базы для онлайн-регистрации детей в школу и детсад
16:28Мишустин поручил проконтролировать выплаты медикам, борющимся с COVID-19
16:28Диетолог рассказала, сколько бутербродов с икрой можно съесть в Новый год
16:27Госдума поддержала наказание за умышленное препятствие транспорту
16:23Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G
16:20В Тюменской области трое детей погибли при пожаре
16:19Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике
16:17Подозреваемого в убийстве ученого в Петербурге отпустили после задержания
16:16В МИД Украины прокомментировали заявление Путина о Донбассе
16:11Проценко оценил вероятность наступления третьей волны коронавируса
16:10Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в этом году
Лента новостейМолния