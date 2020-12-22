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В МЧС разъяснили новые правила противопожарного режима
В МЧС разъяснили новые правила противопожарного режима
Новые правила противопожарного режима, которые в РФ вступят в силу с 1 января 2021 года, не запрещают разводить костры и жарить шашлыки на придомовых участках,... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:03
2020-12-22T12:03
ринат еникеев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Новые правила противопожарного режима, которые в РФ вступят в силу с 1 января 2021 года, не запрещают разводить костры и жарить шашлыки на придомовых участках, нужно только соблюдать меры предосторожности, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.По его словам, правила рекомендуют разводить костер минимум в 20 метрах от дома, огонь в мангале – в 10 метрах от дома, в отдельных случаях – в 7 метрах. При этом необходимо под рукой иметь первичные средства пожаротушения: как минимум ведро с водой; в идеале – огнетушитель.С 1 января 2021 года начнет действовать постановление правительства "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", которое содержит более 450 пунктов и несколько приложений. Согласно нему, вводится запрет на хранение личных вещей на чердаках и цокольных этажах многоквартирных домов. Также нельзя оставлять свечи, непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях.
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ринат еникеев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В МЧС разъяснили новые правила противопожарного режима

12:03 22.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкШашлыки
Шашлыки - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Новые правила противопожарного режима, которые в РФ вступят в силу с 1 января 2021 года, не запрещают разводить костры и жарить шашлыки на придомовых участках, нужно только соблюдать меры предосторожности, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
"По разведению костров на придомовых территориях – так же, как и с фейерверками, правила не устанавливают никаких прямых запретов, а наоборот, регулируют. Устанавливают те требования и нормативы, при которых это осуществить можно. Любой домовладелец на своих шести сотках вправе развести огонь, пожарить шашлык, сделать барбекю, иные блюда на открытом огне, но не пренебрегая элементарными требованиями пожарной безопасности. Естественно, мы оставляем право муниципалитетов, органов региональной власти устанавливать более жесткие требования на случаи сухой, жаркой или чрезмерно ветреной погоды", - сказал Еникеев.
По его словам, правила рекомендуют разводить костер минимум в 20 метрах от дома, огонь в мангале – в 10 метрах от дома, в отдельных случаях – в 7 метрах. При этом необходимо под рукой иметь первичные средства пожаротушения: как минимум ведро с водой; в идеале – огнетушитель.
С 1 января 2021 года начнет действовать постановление правительства "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", которое содержит более 450 пунктов и несколько приложений. Согласно нему, вводится запрет на хранение личных вещей на чердаках и цокольных этажах многоквартирных домов. Также нельзя оставлять свечи, непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях.
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12 декабря, 04:17
МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
 
Ринат ЕникеевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
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