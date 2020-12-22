https://ria.ru/20201222/pozhary-1590355808.html

В МЧС разъяснили новые правила противопожарного режима

В МЧС разъяснили новые правила противопожарного режима

Новые правила противопожарного режима, которые в РФ вступят в силу с 1 января 2021 года, не запрещают разводить костры и жарить шашлыки на придомовых участках,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:03

2020-12-22T12:03

2020-12-22T12:03

ринат еникеев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40878/21/408782191_0:259:3058:1979_1920x0_80_0_0_666cd30d69dd744e830f2b0e3bca53d5.jpg

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Новые правила противопожарного режима, которые в РФ вступят в силу с 1 января 2021 года, не запрещают разводить костры и жарить шашлыки на придомовых участках, нужно только соблюдать меры предосторожности, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.По его словам, правила рекомендуют разводить костер минимум в 20 метрах от дома, огонь в мангале – в 10 метрах от дома, в отдельных случаях – в 7 метрах. При этом необходимо под рукой иметь первичные средства пожаротушения: как минимум ведро с водой; в идеале – огнетушитель.С 1 января 2021 года начнет действовать постановление правительства "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", которое содержит более 450 пунктов и несколько приложений. Согласно нему, вводится запрет на хранение личных вещей на чердаках и цокольных этажах многоквартирных домов. Также нельзя оставлять свечи, непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях.

https://ria.ru/20201212/avtomobil-1588874405.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат еникеев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество