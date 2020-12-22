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В Иркутской области при пожарах погибли три человека
В Иркутской области при пожарах погибли три человека
Три человека погибли за два дня во время пожаров в поселках Иркутской области, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T08:28
2020-12-22T08:28
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 22 дек - РИА Новости. Три человека погибли за два дня во время пожаров в поселках Иркутской области, сообщает ГУМЧС региона.Ночью 21 декабря в селе Бадагуй Баяндаевского района случился пожар в одной из квартир двухквартирного дома на улице Школьной. О возгорании в пожарно-спасательную службу сообщил сосед. К моменту прибытия подразделений квартира была полностью охвачена огнем, при этому существовала угроза его перехода на соседнюю квартиру. Спустя час открытый огонь был потушен. В результате пожара произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия квартиры, огнем повреждены стены. Соседняя квартира была спасена. В ходе разбора строительных конструкций внутри были обнаружены останки двух погибших женщин. В ходе доследственной проверки было установлено, что в квартире проживали женщина 57 лет и ее 36-летняя дочь-инвалид.Второй пожар случился рано утром 22 декабря в поселке Бохан. Очевидец позвонил в пожарно-спасательную службу и сообщил о том, что горит частный дом на улице Малиновского. На место пожара прибыли подразделения пожарно-спасательной части и добровольная дружина поселка. Горела кухня, веранда и кровля деревянного одноэтажного дома площадью 35 квадратных метров. Спустя полчаса открытый огонь был потушен. В ходе тушения в зале на диване была обнаружена погибшая 59-летняя женщина.По данным экспертов, оба пожара произошли по электротехническим причинам.
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иркутская область, происшествия

В Иркутской области при пожарах погибли три человека

08:28 22.12.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ИРКУТСК, 22 дек - РИА Новости. Три человека погибли за два дня во время пожаров в поселках Иркутской области, сообщает ГУМЧС региона.
"Трое жителей Иркутской области погибли на пожарах 21 и 22 декабря в Баяндаевском и Боханском районах. На месте пожаров работают эксперты Испытательной пожарной лаборатории", - говорится в сообщении.
Ночью 21 декабря в селе Бадагуй Баяндаевского района случился пожар в одной из квартир двухквартирного дома на улице Школьной. О возгорании в пожарно-спасательную службу сообщил сосед. К моменту прибытия подразделений квартира была полностью охвачена огнем, при этому существовала угроза его перехода на соседнюю квартиру. Спустя час открытый огонь был потушен. В результате пожара произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия квартиры, огнем повреждены стены. Соседняя квартира была спасена. В ходе разбора строительных конструкций внутри были обнаружены останки двух погибших женщин. В ходе доследственной проверки было установлено, что в квартире проживали женщина 57 лет и ее 36-летняя дочь-инвалид.
Второй пожар случился рано утром 22 декабря в поселке Бохан. Очевидец позвонил в пожарно-спасательную службу и сообщил о том, что горит частный дом на улице Малиновского. На место пожара прибыли подразделения пожарно-спасательной части и добровольная дружина поселка. Горела кухня, веранда и кровля деревянного одноэтажного дома площадью 35 квадратных метров. Спустя полчаса открытый огонь был потушен. В ходе тушения в зале на диване была обнаружена погибшая 59-летняя женщина.
По данным экспертов, оба пожара произошли по электротехническим причинам.
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