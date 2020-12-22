https://ria.ru/20201222/pozhary-1590319458.html

В Иркутской области при пожарах погибли три человека

В Иркутской области при пожарах погибли три человека

Три человека погибли за два дня во время пожаров в поселках Иркутской области, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T08:28

2020-12-22T08:28

2020-12-22T08:28

иркутская область

происшествия

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ИРКУТСК, 22 дек - РИА Новости. Три человека погибли за два дня во время пожаров в поселках Иркутской области, сообщает ГУМЧС региона.Ночью 21 декабря в селе Бадагуй Баяндаевского района случился пожар в одной из квартир двухквартирного дома на улице Школьной. О возгорании в пожарно-спасательную службу сообщил сосед. К моменту прибытия подразделений квартира была полностью охвачена огнем, при этому существовала угроза его перехода на соседнюю квартиру. Спустя час открытый огонь был потушен. В результате пожара произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия квартиры, огнем повреждены стены. Соседняя квартира была спасена. В ходе разбора строительных конструкций внутри были обнаружены останки двух погибших женщин. В ходе доследственной проверки было установлено, что в квартире проживали женщина 57 лет и ее 36-летняя дочь-инвалид.Второй пожар случился рано утром 22 декабря в поселке Бохан. Очевидец позвонил в пожарно-спасательную службу и сообщил о том, что горит частный дом на улице Малиновского. На место пожара прибыли подразделения пожарно-спасательной части и добровольная дружина поселка. Горела кухня, веранда и кровля деревянного одноэтажного дома площадью 35 квадратных метров. Спустя полчаса открытый огонь был потушен. В ходе тушения в зале на диване была обнаружена погибшая 59-летняя женщина.По данным экспертов, оба пожара произошли по электротехническим причинам.

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иркутская область

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иркутская область, происшествия