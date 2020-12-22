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В Тюменской области трое детей погибли при пожаре
В Тюменской области трое детей погибли при пожаре
Трое малолетних детей погибли во время пожара в частном доме в селе Петелино Тюменской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:20
2020-12-22T16:20
2020-12-22T17:35
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тюменская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Трое малолетних детей погибли во время пожара в частном доме в селе Петелино Тюменской области, сообщает прокуратура региона.Надзорное ведомство уточняет, что по этому факту организована проверка исполнения закона органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.На место происшествия выехал ялуторовский межрайонный прокурор, отмечается в сообщении.По предварительным данным, мать, оставив детей одних дома, ушла в магазин. В это время, предположительно, от затопленной печи, произошел пожар. Дети выбраться из дома не смогли и погибли.Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. В ходе расследования будут изучены условия жизни и воспитания погибших, дана юридическая оценка лицам, виновным в трагедии.
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россия, тюменская область, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости.
Трое малолетних детей погибли во время пожара в частном доме в селе Петелино Тюменской области
, сообщает прокуратура региона.
"Сегодня (во вторник - ред.) в частном доме в селе Петелино Ялуторовского района произошел пожар, в котором погибли трое малолетних детей", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство уточняет, что по этому факту организована проверка исполнения закона органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
На место происшествия выехал ялуторовский межрайонный прокурор, отмечается в сообщении.
По предварительным данным, мать, оставив детей одних дома, ушла в магазин. В это время, предположительно, от затопленной печи, произошел пожар. Дети выбраться из дома не смогли и погибли.
Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. В ходе расследования будут изучены условия жизни и воспитания погибших, дана юридическая оценка лицам, виновным в трагедии.