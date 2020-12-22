https://ria.ru/20201222/pozhar-1590422259.html

В Тюменской области трое детей погибли при пожаре

В Тюменской области трое детей погибли при пожаре

Трое малолетних детей погибли во время пожара в частном доме в селе Петелино Тюменской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:20

2020-12-22T16:20

2020-12-22T17:35

россия

тюменская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Трое малолетних детей погибли во время пожара в частном доме в селе Петелино Тюменской области, сообщает прокуратура региона.Надзорное ведомство уточняет, что по этому факту организована проверка исполнения закона органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.На место происшествия выехал ялуторовский межрайонный прокурор, отмечается в сообщении.По предварительным данным, мать, оставив детей одних дома, ушла в магазин. В это время, предположительно, от затопленной печи, произошел пожар. Дети выбраться из дома не смогли и погибли.Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. В ходе расследования будут изучены условия жизни и воспитания погибших, дана юридическая оценка лицам, виновным в трагедии.

https://ria.ru/20201221/pozhar-1590290453.html

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россия, тюменская область, происшествия