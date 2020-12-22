https://ria.ru/20201222/pokholodanie-1590317936.html

Москвичей предупредили о похолодании и гололедице

Москвичей предупредили о похолодании и гололедице

Похолодание в течение дня и гололедица ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T08:02

2020-12-22T08:02

2020-12-22T08:02

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Похолодание в течение дня и гололедица ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, ожидается юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 755 миллиметров ртутного столба."Сейчас у нас плюсовая температура, поэтому на дорогах, тротуарах снежно-водяная каша, в течение дня температура будет уходить от оттепели к устойчивой минусовой температуре, поэтому все это схватится коркой льда. И пешеходам, и автомобилистам сегодня надо быть аккуратными", - добавил Тишковец.

https://radiosputnik.ria.ru/20201217/pogoda-1589649218.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, общество