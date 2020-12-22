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Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
Похолодание в течение дня и гололедица ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T08:02
2020-12-22T08:02
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Похолодание в течение дня и гололедица ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, ожидается юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 755 миллиметров ртутного столба."Сейчас у нас плюсовая температура, поэтому на дорогах, тротуарах снежно-водяная каша, в течение дня температура будет уходить от оттепели к устойчивой минусовой температуре, поэтому все это схватится коркой льда. И пешеходам, и автомобилистам сегодня надо быть аккуратными", - добавил Тишковец.
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евгений тишковец, москва, общество

Москвичей предупредили о похолодании и гололедице

08:02 22.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПоследствия ледяного дождя в Москве
Последствия ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Похолодание в течение дня и гололедица ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погода будет определяться северо-западной периферией антициклона, поэтому облачно, с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков, гололедица. Температура воздуха в столице понизится до минус 1 - минус 3, в Подмосковье ноль - минус 5, а вечером похолодание будет усиливаться", - сказал Тишковец.
По словам синоптика, ожидается юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 755 миллиметров ртутного столба.
"Сейчас у нас плюсовая температура, поэтому на дорогах, тротуарах снежно-водяная каша, в течение дня температура будет уходить от оттепели к устойчивой минусовой температуре, поэтому все это схватится коркой льда. И пешеходам, и автомобилистам сегодня надо быть аккуратными", - добавил Тишковец.
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Евгений ТишковецМоскваОбщество
 
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