В Москве будут судить мужчину за попытку подкупа присяжного
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу в отношении жителя Подмосковья за попытку подкупить присяжного заседателя, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Московской области. Он обвиняется в совершении преступления… воспрепятствование осуществлению правосудия. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский городской суд", - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый получил сведения о ходе рассмотрения в Московском областном суде уголовного дела в отношении участников и руководителей межрегионального преступного сообщества, обвиняемых в совершении ряда особо тяжких преступлений. У станции метро "Тушинская" злоумышленник узнал женщину, являющуюся присяжным заседателем по уголовному делу, и проследил за ней.
"Затем он обратился к женщине и сообщил о своей осведомленности о ее участии в рассмотрении судом интересующего его уголовного дела, предложив материальное вознаграждение за принятие неправосудного судебного решения. Однако женщина от предложения отказалась и сообщила о произошедшем в органы внутренних дел", - добавляют в прокуратуре.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о судебном процессе над участниками преступной группировки, промышлявшей заказными убийствами в Пушкинском районе Московской области.