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В Москве будут судить мужчину за попытку подкупа присяжного
В Москве будут судить мужчину за попытку подкупа присяжного
Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу в отношении жителя Подмосковья за попытку подкупить присяжного заседателя, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:32
2020-12-22T17:32
московский областной суд
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу в отношении жителя Подмосковья за попытку подкупить присяжного заседателя, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По версии следствия, обвиняемый получил сведения о ходе рассмотрения в Московском областном суде уголовного дела в отношении участников и руководителей межрегионального преступного сообщества, обвиняемых в совершении ряда особо тяжких преступлений. У станции метро "Тушинская" злоумышленник узнал женщину, являющуюся присяжным заседателем по уголовному делу, и проследил за ней.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о судебном процессе над участниками преступной группировки, промышлявшей заказными убийствами в Пушкинском районе Московской области.
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москва
московская область (подмосковье)
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московский областной суд, москва, московская область (подмосковье), происшествия

В Москве будут судить мужчину за попытку подкупа присяжного

17:32 22.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу в отношении жителя Подмосковья за попытку подкупить присяжного заседателя, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Московской области. Он обвиняется в совершении преступления… воспрепятствование осуществлению правосудия. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский городской суд", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый получил сведения о ходе рассмотрения в Московском областном суде уголовного дела в отношении участников и руководителей межрегионального преступного сообщества, обвиняемых в совершении ряда особо тяжких преступлений. У станции метро "Тушинская" злоумышленник узнал женщину, являющуюся присяжным заседателем по уголовному делу, и проследил за ней.

"Затем он обратился к женщине и сообщил о своей осведомленности о ее участии в рассмотрении судом интересующего его уголовного дела, предложив материальное вознаграждение за принятие неправосудного судебного решения. Однако женщина от предложения отказалась и сообщила о произошедшем в органы внутренних дел", - добавляют в прокуратуре.

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Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о судебном процессе над участниками преступной группировки, промышлявшей заказными убийствами в Пушкинском районе Московской области.
 
Московский областной судМоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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