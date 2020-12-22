https://ria.ru/20201222/podkup-1590439311.html

В Москве будут судить мужчину за попытку подкупа присяжного

В Москве будут судить мужчину за попытку подкупа присяжного

Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу в отношении жителя Подмосковья за попытку подкупить присяжного заседателя, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T17:32

2020-12-22T17:32

2020-12-22T17:32

московский областной суд

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу в отношении жителя Подмосковья за попытку подкупить присяжного заседателя, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По версии следствия, обвиняемый получил сведения о ходе рассмотрения в Московском областном суде уголовного дела в отношении участников и руководителей межрегионального преступного сообщества, обвиняемых в совершении ряда особо тяжких преступлений. У станции метро "Тушинская" злоумышленник узнал женщину, являющуюся присяжным заседателем по уголовному делу, и проследил за ней.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о судебном процессе над участниками преступной группировки, промышлявшей заказными убийствами в Пушкинском районе Московской области.

https://ria.ru/20201127/vzyatka-1586705299.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский областной суд, москва, московская область (подмосковье), происшествия