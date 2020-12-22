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Политолог прокомментировал призыв устроить России "Перл-Харбор"
Политолог прокомментировал призыв устроить России "Перл-Харбор"
Директор "Центра политического анализа" Павел Данилин в комментарии телеканалу РЕН ТВ ответил на предложение украинского политолога Зиновия Свереды разработать... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:38
2020-12-22T10:38
2020-12-22T14:21
центр политического анализа
павел данилин
украина
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Директор "Центра политического анализа" Павел Данилин в комментарии телеканалу РЕН ТВ ответил на предложение украинского политолога Зиновия Свереды разработать стратегию военного "освобождения" Крыма и Донбасса. Ранее в эфире украинского телеканала "Прямой" доктор социальной экономики Свереда рассказал, какие меры должна предпринять Украина для защиты своих интересов. Среди прочего он предложил взорвать Керченский мост и устроить российскому флоту "новый Перл-Харбор".Данилин раскритиковал стратегию украинского политолога и поставил под сомнение его умственные способности. По словам Данилина, высказывания Свереды похожи на попытку сыграть на националистических чувствах украинцев. А критика "нормандского формата" не является конструктивной, так как, по мнению российского эксперта, Украина не соблюдает Минские соглашения.
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центр политического анализа, павел данилин, украина, в мире