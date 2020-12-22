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https://ria.ru/20201222/pereselenie-1590247541.html
Из аварийного жилья на юг: на Ямале появилась новая программа переселения
Из аварийного жилья на юг: на Ямале появилась новая программа переселения
Новая программа переселения из аварийного жилья стартует на Ямале в 2021 году, но заявки на участие местные жители подают уже сейчас. Переезд в любой город... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T08:00
2020-12-22T12:44
хорошие новости
россия
хорошие новости
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
тюменская область
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Новая программа переселения из аварийного жилья стартует на Ямале в 2021 году, но заявки на участие местные жители подают уже сейчас. Переезд в любой город России станет возможным благодаря социальным выплатам на приобретение жилых помещений.Подобная программа в регионе уже существует, только география переселения ограничивается Тюменской областью.Региональная мера жилищной поддержки преследует две цели. Это одновременно и возможность переехать в комфортную климатическую зону, и расселение аварийного жилищного фонда на территории автономного округа."В ответ на размещенную информацию жители округа проявляют интерес, много обращений через социальные сети. Предполагаем, что программа будет востребована", — добавил Теряев.Как принять участие в программеУчастником программы может стать владелец или наниматель аварийного жилья. Одно из главных требований — отсутствие в собственности других жилых помещений на территории России или сделок по отчуждению жилья за последние пять лет.Для приобретения квартиры, комнаты или дома в другом городе необходимо получить социальную выплату. Она рассчитывается исходя из состава семьи и нормы предоставления общей площади жилого помещения, а также норматива стоимости одного квадратного метра жилья в Российской Федерации."К примеру, сейчас это 48 634 рубля за квадратный метр. В качестве повышающего коэффициента будет использоваться стаж работы в автономном округе у участника программы", — добавил Теряев.После получения средств человек может выбрать на первичном или вторичном рынке любое готовое жилье. При этом в качестве продавца может выступать как физическое, так и юридическое лицо."С учетом ситуации с жилищным фондом на Ямале было решено разработать новую (программу. — Прим. ред.), которую в день 90-летия округа презентовал губернатор Дмитрий Артюхов. Выплата позволит приобрести хорошее новое капитальное жилье в абсолютном большинстве регионов Российской Федерации", — заключил Теряев.
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россия, хорошие новости, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), тюменская область

Из аварийного жилья на юг: на Ямале появилась новая программа переселения

08:00 22.12.2020 (обновлено: 12:44 22.12.2020)
 
© Валерий МельниковВиды города Салехарда
Виды города Салехарда - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Новая программа переселения из аварийного жилья стартует на Ямале в 2021 году, но заявки на участие местные жители подают уже сейчас. Переезд в любой город России станет возможным благодаря социальным выплатам на приобретение жилых помещений.
Подобная программа в регионе уже существует, только география переселения ограничивается Тюменской областью.

"Ямальцам, желающим уехать, нужна не только Тюмень, интересны и другие регионы. Случается, что люди приобретают квартиру в Тюмени, а потом ее продают, чтобы переехать в регион, где у них корни", — рассказал корреспонденту проекта "Хорошие новости" директор департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа, главный архитектор ЯНАО Юрий Теряев.

Региональная мера жилищной поддержки преследует две цели. Это одновременно и возможность переехать в комфортную климатическую зону, и расселение аварийного жилищного фонда на территории автономного округа.
"В ответ на размещенную информацию жители округа проявляют интерес, много обращений через социальные сети. Предполагаем, что программа будет востребована", — добавил Теряев.

Как принять участие в программе

Участником программы может стать владелец или наниматель аварийного жилья. Одно из главных требований — отсутствие в собственности других жилых помещений на территории России или сделок по отчуждению жилья за последние пять лет.

"Граждане не должны были получать прежде финансовую или имущественную помощь в связи с переселением из районов Крайнего Севера. Также в программе могут принять участие жители населенных пунктов, находящихся в процессе территориального преобразования", — пояснил главный архитектор ЯНАО.

Для приобретения квартиры, комнаты или дома в другом городе необходимо получить социальную выплату. Она рассчитывается исходя из состава семьи и нормы предоставления общей площади жилого помещения, а также норматива стоимости одного квадратного метра жилья в Российской Федерации.
"К примеру, сейчас это 48 634 рубля за квадратный метр. В качестве повышающего коэффициента будет использоваться стаж работы в автономном округе у участника программы", — добавил Теряев.
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После получения средств человек может выбрать на первичном или вторичном рынке любое готовое жилье. При этом в качестве продавца может выступать как физическое, так и юридическое лицо.
"С учетом ситуации с жилищным фондом на Ямале было решено разработать новую (программу. — Прим. ред.), которую в день 90-летия округа презентовал губернатор Дмитрий Артюхов. Выплата позволит приобрести хорошее новое капитальное жилье в абсолютном большинстве регионов Российской Федерации", — заключил Теряев.
 
Хорошие новостиРоссияХорошие новостиДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Тюменская область
 
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