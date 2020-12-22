https://ria.ru/20201222/pereselenie-1590247541.html

Из аварийного жилья на юг: на Ямале появилась новая программа переселения

Из аварийного жилья на юг: на Ямале появилась новая программа переселения

Новая программа переселения из аварийного жилья стартует на Ямале в 2021 году, но заявки на участие местные жители подают уже сейчас. Переезд в любой город... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T08:00

2020-12-22T08:00

2020-12-22T12:44

хорошие новости

россия

хорошие новости

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

тюменская область

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Новая программа переселения из аварийного жилья стартует на Ямале в 2021 году, но заявки на участие местные жители подают уже сейчас. Переезд в любой город России станет возможным благодаря социальным выплатам на приобретение жилых помещений.Подобная программа в регионе уже существует, только география переселения ограничивается Тюменской областью.Региональная мера жилищной поддержки преследует две цели. Это одновременно и возможность переехать в комфортную климатическую зону, и расселение аварийного жилищного фонда на территории автономного округа."В ответ на размещенную информацию жители округа проявляют интерес, много обращений через социальные сети. Предполагаем, что программа будет востребована", — добавил Теряев.Как принять участие в программеУчастником программы может стать владелец или наниматель аварийного жилья. Одно из главных требований — отсутствие в собственности других жилых помещений на территории России или сделок по отчуждению жилья за последние пять лет.Для приобретения квартиры, комнаты или дома в другом городе необходимо получить социальную выплату. Она рассчитывается исходя из состава семьи и нормы предоставления общей площади жилого помещения, а также норматива стоимости одного квадратного метра жилья в Российской Федерации."К примеру, сейчас это 48 634 рубля за квадратный метр. В качестве повышающего коэффициента будет использоваться стаж работы в автономном округе у участника программы", — добавил Теряев.После получения средств человек может выбрать на первичном или вторичном рынке любое готовое жилье. При этом в качестве продавца может выступать как физическое, так и юридическое лицо."С учетом ситуации с жилищным фондом на Ямале было решено разработать новую (программу. — Прим. ред.), которую в день 90-летия округа презентовал губернатор Дмитрий Артюхов. Выплата позволит приобрести хорошее новое капитальное жилье в абсолютном большинстве регионов Российской Федерации", — заключил Теряев.

https://ria.ru/20201218/agrarii-1589669520.html

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тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хорошие новости, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), тюменская область