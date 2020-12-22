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Российские и китайские бомбардировщики провели второе патрулирование
Российские и китайские бомбардировщики провели второе патрулирование
Шесть бомбардировщиков России и Китая провели второе совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:05
2020-12-22T13:06
россия
восточно-китайское море
народно-освободительная армия китая
воздушно-космические силы россии
ту-95
министерство обороны рф (минобороны рф)
китай
безопасность
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Шесть бомбардировщиков России и Китая провели второе совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Двадцать второго декабря 2020 года Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая провели второе совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.Уточняется, что в патрулировании над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей участвовали два стратегических бомбардировщика Ту-95мс ВКС России и четырех стратегических бомбардировщика "Хун-6к" ВВС НОАК.Самолеты действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено.В МО РФ подчеркнули, что совместное патрулирование проведено для развития российско-китайского партнерства, повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности.Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2020 год и не направлено против третьих стран, отметили в Минобороны РФ.Первое подобное патрулирование состоялось 23 июля 2019 года.
https://ria.ru/20201217/armiya-1589617324.html
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китай
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россия, восточно-китайское море, народно-освободительная армия китая, воздушно-космические силы россии, ту-95, министерство обороны рф (минобороны рф), китай, безопасность

Российские и китайские бомбардировщики провели второе патрулирование

13:05 22.12.2020 (обновлено: 13:06 22.12.2020)
 
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Шесть бомбардировщиков России и Китая провели второе совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Двадцать второго декабря 2020 года Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая провели второе совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в патрулировании над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей участвовали два стратегических бомбардировщика Ту-95мс ВКС России и четырех стратегических бомбардировщика "Хун-6к" ВВС НОАК.
Самолеты действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено.
В МО РФ подчеркнули, что совместное патрулирование проведено для развития российско-китайского партнерства, повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности.
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Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2020 год и не направлено против третьих стран, отметили в Минобороны РФ.
Первое подобное патрулирование состоялось 23 июля 2019 года.
 
РоссияВосточно-Китайское мореНародно-освободительная армия КитаяВоздушно-космические силы РоссииТу-95Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)КитайБезопасность
 
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