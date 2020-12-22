https://ria.ru/20201222/patrulirovanie-1590370731.html

Российские и китайские бомбардировщики провели второе патрулирование

Российские и китайские бомбардировщики провели второе патрулирование

Шесть бомбардировщиков России и Китая провели второе совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:05

2020-12-22T13:05

2020-12-22T13:06

россия

восточно-китайское море

народно-освободительная армия китая

воздушно-космические силы россии

ту-95

министерство обороны рф (минобороны рф)

китай

безопасность

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Шесть бомбардировщиков России и Китая провели второе совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Двадцать второго декабря 2020 года Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая провели второе совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.Уточняется, что в патрулировании над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей участвовали два стратегических бомбардировщика Ту-95мс ВКС России и четырех стратегических бомбардировщика "Хун-6к" ВВС НОАК.Самолеты действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено.В МО РФ подчеркнули, что совместное патрулирование проведено для развития российско-китайского партнерства, повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности.Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2020 год и не направлено против третьих стран, отметили в Минобороны РФ.Первое подобное патрулирование состоялось 23 июля 2019 года.

https://ria.ru/20201217/armiya-1589617324.html

https://ria.ru/20201218/ugroza-1589828245.html

россия

восточно-китайское море

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, восточно-китайское море, народно-освободительная армия китая, воздушно-космические силы россии, ту-95, министерство обороны рф (минобороны рф), китай, безопасность