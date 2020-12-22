https://ria.ru/20201222/pamyatnik-1590363936.html

Разин считает памятник Аленке "лицом 2020"

Разин считает памятник Аленке "лицом 2020"

Продюсер Андрей Разин рассказал, что считает нововоронежский памятник Аленке "лицом 2020 года", он планирует приобрести этот арт-объект и установить в парке... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:38

2020-12-22T12:38

2020-12-22T12:38

андрей разин

дон

нововоронеж

ставрополь

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Продюсер Андрей Разин рассказал, что считает нововоронежский памятник Аленке "лицом 2020 года", он планирует приобрести этот арт-объект и установить в парке Победы своего родного города Ставрополя.Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника шокировал сперва горожан, а потом и всю страну. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием". В понедельник арт-объект был демонтирован по решению администрации города.По его словам, он планирует подарить памятник родному Ставрополю. "Ставропольчане предлагают множество вариантов, рассматриваю пока парк Победы недалеко от сцены "У самолета". Думаю, что место его там, чтоб никто не забыл, какое лицо было у всей страны в 2020 году", - заключил Разин.Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/1590276685.html

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нововоронеж

ставрополь

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андрей разин, дон, нововоронеж, ставрополь