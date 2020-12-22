Разин считает памятник Аленке "лицом 2020"
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Продюсер Андрей Разин рассказал, что считает нововоронежский памятник Аленке "лицом 2020 года", он планирует приобрести этот арт-объект и установить в парке Победы своего родного города Ставрополя.
Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника шокировал сперва горожан, а потом и всю страну. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием". В понедельник арт-объект был демонтирован по решению администрации города.
"Это самый лучший памятник 2020 года, именно такое лицо сейчас у всех артистов и вообще у всех людей, кого я знаю. Аленка – это символ 2020 года. Авторы памятника сами не поняли, что они сотворили чудо. Я его покупаю, сейчас веду переговоры, но так как там заплачены муниципальные деньги, памятник должен быть продан с аукциона, участвовать в торгах я буду", - сказал Разин РИА Новости.
По его словам, он планирует подарить памятник родному Ставрополю. "Ставропольчане предлагают множество вариантов, рассматриваю пока парк Победы недалеко от сцены "У самолета". Думаю, что место его там, чтоб никто не забыл, какое лицо было у всей страны в 2020 году", - заключил Разин.
Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.