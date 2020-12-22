https://ria.ru/20201222/operatsii-1590383313.html

Центробанк сможет приостанавливать сомнительные операции страховщиков

Центробанк сможет приостанавливать сомнительные операции страховщиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий Банка России в целях предотвращения вывода средств из страховых организаций, документ... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:38

2020-12-22T13:38

2020-12-22T13:38

центральный банк рф (цб рф)

анатолий аксаков

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий Банка России в целях предотвращения вывода средств из страховых организаций, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Документ предоставляет ЦБ право незамедлительно приостанавливать полностью или частично расходные операции по банковским вкладам и счетам депо страховщиков, направленные на вывод их активов. Решение о приостановке операций ЦБ будет принимать одновременно с выдачей предписания об ограничении или о запрете на совершение отдельных сделок.Банки и профучастники рынка ценных бумаг будут обязаны приостановить операции страховщика со дня получения соответствующего решения, информация о котором будет передаваться им через личный кабинет на сайте Банка России. Решение об ограничении или о приостановке действия лицензии страховщика будет вступать в силу со дня его принятия и размещаться на официальном сайте ЦБ в тот же день.Как пояснял ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сейчас сформировалась негативная практика, когда страховщики проводят сделки, направленные на вывод активов, в нарушение предписаний ЦБ об ограничении или запрете операций с ценными бумагами. В связи с этим предлагается усилить надзорные полномочия ЦБ.

https://ria.ru/20201222/banki-1590363652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), анатолий аксаков, владимир путин, экономика