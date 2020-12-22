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Центробанк сможет приостанавливать сомнительные операции страховщиков
Центробанк сможет приостанавливать сомнительные операции страховщиков
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий Банка России в целях предотвращения вывода средств из страховых организаций, документ... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:38
2020-12-22T13:38
центральный банк рф (цб рф)
анатолий аксаков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий Банка России в целях предотвращения вывода средств из страховых организаций, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Документ предоставляет ЦБ право незамедлительно приостанавливать полностью или частично расходные операции по банковским вкладам и счетам депо страховщиков, направленные на вывод их активов. Решение о приостановке операций ЦБ будет принимать одновременно с выдачей предписания об ограничении или о запрете на совершение отдельных сделок.Банки и профучастники рынка ценных бумаг будут обязаны приостановить операции страховщика со дня получения соответствующего решения, информация о котором будет передаваться им через личный кабинет на сайте Банка России. Решение об ограничении или о приостановке действия лицензии страховщика будет вступать в силу со дня его принятия и размещаться на официальном сайте ЦБ в тот же день.Как пояснял ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сейчас сформировалась негативная практика, когда страховщики проводят сделки, направленные на вывод активов, в нарушение предписаний ЦБ об ограничении или запрете операций с ценными бумагами. В связи с этим предлагается усилить надзорные полномочия ЦБ.
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центральный банк рф (цб рф), анатолий аксаков, владимир путин, экономика

Центробанк сможет приостанавливать сомнительные операции страховщиков

13:38 22.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий Банка России в целях предотвращения вывода средств из страховых организаций, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ предоставляет ЦБ право незамедлительно приостанавливать полностью или частично расходные операции по банковским вкладам и счетам депо страховщиков, направленные на вывод их активов. Решение о приостановке операций ЦБ будет принимать одновременно с выдачей предписания об ограничении или о запрете на совершение отдельных сделок.
Банки и профучастники рынка ценных бумаг будут обязаны приостановить операции страховщика со дня получения соответствующего решения, информация о котором будет передаваться им через личный кабинет на сайте Банка России. Решение об ограничении или о приостановке действия лицензии страховщика будет вступать в силу со дня его принятия и размещаться на официальном сайте ЦБ в тот же день.
Как пояснял ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сейчас сформировалась негативная практика, когда страховщики проводят сделки, направленные на вывод активов, в нарушение предписаний ЦБ об ограничении или запрете операций с ценными бумагами. В связи с этим предлагается усилить надзорные полномочия ЦБ.
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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