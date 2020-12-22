Кузнецова предложила усовершенствовать работу органов опеки в Крыму
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова направила главе Республики Крым Сергею Аксенову рекомендации по совершенствованию работы органов опеки и попечительства в регионе по итогам проверки их деятельности после ряда случаев с изъятием детей, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Ранее сообщалось, что сотрудники органов опеки изъяли 15 приемных детей из семьи в Крыму, причина - ненадлежащее исполнение приемными родителями своих обязанностей. Кузнецова назвала изъятие органами опеки детей из многодетной семьи необоснованным и обратилась в Генеральную прокуратуру с предложением создать межведомственную рабочую группу с Рособрнадзором и другими ведомствами для проверки деятельности органов опеки и попечительства Крыма. Позднее стало известно об изъятии еще шестерых детей из другой семьи.
"Одним из оперативных решений в Крыму может стать передача полномочий органов опеки и попечительства с муниципального уровня на региональный, на уровень министерства образования и науки республики, чтобы выстроить единый подход. А также предлагаем при региональном министерстве создать общественный совет по защите семьи и детства, который бы занимался различными вопросами в этой сфере, в том числе мониторингом соблюдения прав детей в сиротских учреждениях. Думаю, активная работа этого совета будет способствовать тому, чтобы впредь подобные ситуации в регионе не возникали. Главе Республики Крым мы уже направили свои предложения", - отметила Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.
Уточняется, что специалисты аппарата детского омбудсмена провели проверку деятельности органов опеки и попечительства Крыма после изъятия в Симферопольском районе детей из двух многодетных приемных семей. Так, было выявлено ненадлежащее взаимодействие между органами системы профилактики: формальность актов проверки условий жизни, отсутствие полного штата, а также несоответствие образования некоторых сотрудников установленным требованиям. Уточняется, что результаты проверки направлены в Генеральную прокуратуру РФ.