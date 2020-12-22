https://ria.ru/20201222/opeka-1590309617.html

Кузнецова предложила усовершенствовать работу органов опеки в Крыму

Кузнецова предложила усовершенствовать работу органов опеки в Крыму

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова направила главе Республики Крым Сергею Аксенову рекомендации по совершенствованию работы органов опеки и... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T00:25

2020-12-22T00:25

2020-12-22T00:25

анна кузнецова

сергей аксенов (политик)

республика крым

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова направила главе Республики Крым Сергею Аксенову рекомендации по совершенствованию работы органов опеки и попечительства в регионе по итогам проверки их деятельности после ряда случаев с изъятием детей, сообщили в пресс-службе омбудсмена.Ранее сообщалось, что сотрудники органов опеки изъяли 15 приемных детей из семьи в Крыму, причина - ненадлежащее исполнение приемными родителями своих обязанностей. Кузнецова назвала изъятие органами опеки детей из многодетной семьи необоснованным и обратилась в Генеральную прокуратуру с предложением создать межведомственную рабочую группу с Рособрнадзором и другими ведомствами для проверки деятельности органов опеки и попечительства Крыма. Позднее стало известно об изъятии еще шестерых детей из другой семьи.Уточняется, что специалисты аппарата детского омбудсмена провели проверку деятельности органов опеки и попечительства Крыма после изъятия в Симферопольском районе детей из двух многодетных приемных семей. Так, было выявлено ненадлежащее взаимодействие между органами системы профилактики: формальность актов проверки условий жизни, отсутствие полного штата, а также несоответствие образования некоторых сотрудников установленным требованиям. Уточняется, что результаты проверки направлены в Генеральную прокуратуру РФ.

https://ria.ru/20201211/demografiya-1588722127.html

республика крым

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анна кузнецова, сергей аксенов (политик), республика крым, общество