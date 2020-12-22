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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до 24 декабря из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T10:10

2020-12-22T10:10

2020-12-22T10:10

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до 24 декабря из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что предупреждение о гололедице в Москве действует до 6.00 24 декабря, в Подмосковье - до 1.00 часов 24 декабря.

москва

московская область (подмосковье)

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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество