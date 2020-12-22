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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до 24 декабря из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:10
2020-12-22T10:10
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до 24 декабря из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что предупреждение о гололедице в Москве действует до 6.00 24 декабря, в Подмосковье - до 1.00 часов 24 декабря.
москва
московская область (подмосковье)
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

10:10 22.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГололед в Москве
Гололед в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до 24 декабря из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение о гололедице в Москве действует до 6.00 24 декабря, в Подмосковье - до 1.00 часов 24 декабря.
 
ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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