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Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президентов
Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президентов
Владимир Путин подписал закон, расширяющий гарантии для бывшего президента и его семьи. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T19:57
2020-12-22T19:57
россия
андрей клишас
павел крашенинников
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, расширяющий гарантии для бывшего президента и его семьи. С этой инициативой ранее выступили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Она соответствует принятым поправкам к Конституции.Закон предполагает, что бывший президент после ухода становится неприкосновенным: его нельзя привлекать к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, допросить, подвергнуть обыску или досмотреть.Эти принципы распространяются в том числе на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку. Лишить привилегий бывшего главу государства может только Совфед на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении. Соответствующее решение должны будут принять две трети парламентариев каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов нижней палаты и при наличии заключения специальной комиссии.Более того, эти обвинения должны будут подтвердить Верховный и Конституционный суды. Верхняя палата обязана решить вопрос о лишении неприкосновенности не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения. В противном случае он будет отклонен.Как отмечал Клишас, неприкосновенность экс-президента по истечении полномочий предусмотрена и в других странах.
https://ria.ru/20201222/putin-1590448210.html
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россия, андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, владимир путин, политика

Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президентов

19:57 22.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, расширяющий гарантии для бывшего президента и его семьи.
С этой инициативой ранее выступили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Она соответствует принятым поправкам к Конституции.
Закон предполагает, что бывший президент после ухода становится неприкосновенным: его нельзя привлекать к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, допросить, подвергнуть обыску или досмотреть.
Эти принципы распространяются в том числе на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку.
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Более того, эти обвинения должны будут подтвердить Верховный и Конституционный суды. Верхняя палата обязана решить вопрос о лишении неприкосновенности не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения. В противном случае он будет отклонен.
Как отмечал Клишас, неприкосновенность экс-президента по истечении полномочий предусмотрена и в других странах.
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