https://ria.ru/20201222/neprikosnovennost-1590461005.html

Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президентов

Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президентов

Владимир Путин подписал закон, расширяющий гарантии для бывшего президента и его семьи. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T19:57

2020-12-22T19:57

2020-12-22T19:57

россия

андрей клишас

павел крашенинников

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, расширяющий гарантии для бывшего президента и его семьи. С этой инициативой ранее выступили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Она соответствует принятым поправкам к Конституции.Закон предполагает, что бывший президент после ухода становится неприкосновенным: его нельзя привлекать к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, допросить, подвергнуть обыску или досмотреть.Эти принципы распространяются в том числе на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку. Лишить привилегий бывшего главу государства может только Совфед на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении. Соответствующее решение должны будут принять две трети парламентариев каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов нижней палаты и при наличии заключения специальной комиссии.Более того, эти обвинения должны будут подтвердить Верховный и Конституционный суды. Верхняя палата обязана решить вопрос о лишении неприкосновенности не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения. В противном случае он будет отклонен.Как отмечал Клишас, неприкосновенность экс-президента по истечении полномочий предусмотрена и в других странах.

https://ria.ru/20201222/putin-1590448210.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/putin-1590362284.html

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россия, андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, владимир путин, политика