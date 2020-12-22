https://ria.ru/20201222/nefteprodukty-1590375497.html
Путин заявил, что нефтяной отрасли нельзя хулиганить с потребителями
Путин заявил, что нефтяной отрасли нельзя хулиганить с потребителями
Нефтяная отрасль в России должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:15
2020-12-22T13:15
2020-12-22T13:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Нефтяная отрасль в России должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Александром Новаком.Новак в ходе встречи рассказал главе государства о ценах на нефтепродукты. "Тот механизм, который был разработан по вашему поручению, по сглаживанию эффектов влияния мировых цен, позволяет нам держать цены на нефтепродукты на уровне не выше инфляции", - сказал он. Новак заверил Путина, что и дальше власти будут следить за этим."Да. Александр Валентинович, вы это знаете, эту тему. Здесь и отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить. Там все понятно. Но с нефтяниками мы постоянно в контакте на этот счет, механизм отлажен, так что надеюсь, что он вовремя будет работать, когда это потребуется", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, экономика
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Нефтяная отрасль в России должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить, заявил президент РФ Владимир Путин
на встрече с вице-премьером Александром Новаком
.
Новак в ходе встречи рассказал главе государства о ценах на нефтепродукты. "Тот механизм, который был разработан по вашему поручению, по сглаживанию эффектов влияния мировых цен, позволяет нам держать цены на нефтепродукты на уровне не выше инфляции", - сказал он. Новак заверил Путина, что и дальше власти будут следить за этим.
"Да. Александр Валентинович, вы это знаете, эту тему. Здесь и отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить. Там все понятно. Но с нефтяниками мы постоянно в контакте на этот счет, механизм отлажен, так что надеюсь, что он вовремя будет работать, когда это потребуется", - сказал Путин.