Мурашко назвал нагрузку на здравоохранение из-за COVID-19 колоссальной

"В связи с пандемией система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку, при этом в период новогодних каникул и после их окончания традиционно отмечается рост числа обращений за медицинской помощью, связанных в основном с поведенческими факторами - это обострение хронических заболеваний, травмы, в том числе, погрешности, которые наблюдаются в диете и (в связи с) злоупотреблением алкоголем, проблемы возникают с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - сказал Мурашко, отметив, что в праздничные дни ожидается рост числа обращений.