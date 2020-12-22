Мурашко назвал нагрузку на здравоохранение из-за COVID-19 колоссальной
16:35 22.12.2020 (обновлено: 16:55 22.12.2020)
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Система здравоохранения РФ испытывает колоссальную нагрузку в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, увеличивается число обращений с хроническими заболеваниями, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В связи с пандемией система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку, при этом в период новогодних каникул и после их окончания традиционно отмечается рост числа обращений за медицинской помощью, связанных в основном с поведенческими факторами - это обострение хронических заболеваний, травмы, в том числе, погрешности, которые наблюдаются в диете и (в связи с) злоупотреблением алкоголем, проблемы возникают с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - сказал Мурашко, отметив, что в праздничные дни ожидается рост числа обращений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.