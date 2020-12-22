https://ria.ru/20201222/mitingi-1590388507.html

Госдума одобрила во II чтении запрет финансировать митинги из-за рубежа

Госдума одобрила во II чтении запрет финансировать митинги из-за рубежа

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект о запрете финансировать публичные мероприятия - митинги и демонстрации -... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T14:00

2020-12-22T14:00

2020-12-22T14:00

дмитрий вяткин

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект о запрете финансировать публичные мероприятия - митинги и демонстрации - из иностранных источников, а также анонимно.Изменения вносятся в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Автором инициативы стал депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин.В частности, депутат предлагает запретить получать средства на публичные мероприятия от иностранных государств и организаций, международных организаций и движений, неграждан РФ, НКО, выполняющих функции иноагента, граждан РФ младше 16 лет и "анонимных жертвователей". Под анонимным жертвователем автор предлагает понимать физлицо, которое не указало в платежном документе на внесение пожертвования любое из следующих сведений: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства - или указало недостоверные сведения, либо юрлицо, о котором в платежном документе на внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты - или указаны недостоверные сведения. Ко второму чтению Вяткин подготовил поправку, которая распространит запрет финансировать публичные акции в РФ и физлицам-иноагентам.Также ко второму чтению Вяткин предложил уточнить, что в уведомлении о проведении публичного мероприятия должны быть указаны реквизиты банковского счета организатора мероприятия, используемого для сбора денежных средств, если предполагаемое количество участников будет превышать 500 человек. Все средства на организацию такой акции должны перечисляться только в безналичном порядке на банковский счет, указанный в уведомлении и открытый в российском банке.Также, уточняется в проекте, по итогам проведения публичного мероприятия, организатор должен отчитаться в орган местного самоуправления, который выдал разрешение на проведение акции, о средствах и имуществе, потраченной на нее. Со своей стороны, орган МСУ этот отчет должен направить также в МВД.

https://ria.ru/20201217/press-karty-1589638826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий вяткин, госдума рф, единая россия, политика