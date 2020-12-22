https://ria.ru/20201222/mishustin-1590427988.html

Мишустин оценил ситуацию с модернизацией системы здравоохранения

Мишустин оценил ситуацию с модернизацией системы здравоохранения

Совершенствование системы здравоохранения должно идти в комплексе с развитием санитарно-эпидемиологической службы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:44

2020-12-22T16:44

2020-12-22T16:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Совершенствование системы здравоохранения должно идти в комплексе с развитием санитарно-эпидемиологической службы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Борьба с распространением коронавируса показала, что развитие системы здравоохранения должно идти в комплексе с модернизацией санитарно-эпидемиологической службы. Чтобы эффективно противодействовать коронавирусу и другим инфекционным заболеваниям, прогнозировать эпидемиологическую ситуацию в стране нужны современные лаборатории и оборудование, а главное - хорошо образованные специалисты, которые могут решать эти задачи", - сказал Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201220/putin-1590104492.html

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