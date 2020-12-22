https://ria.ru/20201222/mishustin-1590362991.html

Мишустин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Мишустин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником, назвав энергетику одной из ключевых РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:36

2020-12-22T12:36

2020-12-22T12:36

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником, назвав энергетику одной из ключевых отраслей национальной экономики, сообщается на сайте кабмина.Как отметил Мишустин, сегодня Россия занимает лидирующие позиции по объему генерации и экспорту электроэнергии в мире, во многом это заслуга работников и ветеранов отрасли."Хочу поблагодарить вас за нелегкий, но очень важный труд, большую любовь к своей профессии. Выразить искренние слова признательности ветеранам, которые являются примером для молодых специалистов. И пожелать всем новых успехов и достижений. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям", - заключил премьер.День энергетика в России отмечается 22 декабря. Праздник был введен в 1966 году, а дата установлена в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО).

https://ria.ru/20201222/energetika-1590195174.html

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михаил мишустин, общество