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Мишустин поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Мишустин поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником, назвав энергетику одной из ключевых РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:36
2020-12-22T12:36
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником, назвав энергетику одной из ключевых отраслей национальной экономики, сообщается на сайте кабмина.Как отметил Мишустин, сегодня Россия занимает лидирующие позиции по объему генерации и экспорту электроэнергии в мире, во многом это заслуга работников и ветеранов отрасли."Хочу поблагодарить вас за нелегкий, но очень важный труд, большую любовь к своей профессии. Выразить искренние слова признательности ветеранам, которые являются примером для молодых специалистов. И пожелать всем новых успехов и достижений. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям", - заключил премьер.День энергетика в России отмечается 22 декабря. Праздник был введен в 1966 году, а дата установлена в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО).
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михаил мишустин, общество

Мишустин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

12:36 22.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником, назвав энергетику одной из ключевых отраслей национальной экономики, сообщается на сайте кабмина.
Как отметил Мишустин, сегодня Россия занимает лидирующие позиции по объему генерации и экспорту электроэнергии в мире, во многом это заслуга работников и ветеранов отрасли.
Рабочий компании Красэлектрострой монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
04:52
День энергетика в России
"Благодаря вашей компетентности, опыту, знаниям, ответственному отношению к делу в разных регионах реализуются масштабные высокотехнологичные проекты, эффективно и синхронно работает Единая энергетическая система России. Ежесекундно сотни электростанций дают свет и тепло в дома, школы и больницы, освещают улицы городов и поселков, запускают промышленные и транспортные предприятия, вносят значимый вклад в обороноспособность и энергетическую безопасность государства", - говорится в сообщении.
"Хочу поблагодарить вас за нелегкий, но очень важный труд, большую любовь к своей профессии. Выразить искренние слова признательности ветеранам, которые являются примером для молодых специалистов. И пожелать всем новых успехов и достижений. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям", - заключил премьер.
День энергетика в России отмечается 22 декабря. Праздник был введен в 1966 году, а дата установлена в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО).
 
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