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МИД сообщил об ответных мерах на санкции ЕС из-за Навального
МИД сообщил об ответных мерах на санкции ЕС из-за Навального
Москва расширит черный список граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на европейские санкции из-за Алексея Навального, заявили в МИД. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T19:27
2020-12-22T19:27
алексей навальный
мид германии
владимир путин
швеция
москва
берлин (город)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Москва расширит черный список граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на европейские санкции из-за Алексея Навального, заявили в МИД.Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что считают "категорически неприемлемыми" незаконные ограничения, которые ЕС ввел против ряда россиян "под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином Навальным". Решение о расширении черного списка Москва приняла на основе принципа взаимности, уточнили в МИД."В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС", — добавили на Смоленской площади.Соответствующие "вербальные ноты" МИД вручил послам ФРГ, Франции и Швеции, а также направил в представительство ЕС в Москве.Ситуацию прокомментировали в МИД Германии. Там заявили, что "схема российских контрмер" известна, но Берлин считает ее неоправданной. "Этот инцидент не является двусторонним делом, но остается делом международного масштаба из-за нарушения международного права, связанного с использованием химического нервно-паралитического вещества", — подчеркнули в ведомстве.Там добавили, что призывают Россию расследовать "использование боевого отравляющего вещества на территории России против гражданина России", но Москва "не проявляет готовности к этому".Как сообщило агентство DPA со ссылкой на МИД ФРГ, в рамках расширения черного списка Россия запретила въезд представителям аппарата правительства Германии. Уточняется, что имена лиц, против которых ввели санкции, неизвестны, они узнают о существующем запрете "только при въезде в Россию".На минувшей неделе Владимир Путин во время большой пресс-конференции вновь заявил, что Россия готова расследовать "отравление" Навального, но просит Запад предоставить хотя бы официальное заключение. Как напомнил глава государства, Москва также предлагала, чтобы российские специалисты выехали и в Германию, и в Швецию, и во Францию, чтобы вместе разобраться в ситуации.
https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590311989.html
https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590370317.html
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швеция
москва
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алексей навальный, мид германии, владимир путин, швеция, москва, берлин (город)

МИД сообщил об ответных мерах на санкции ЕС из-за Навального

19:27 22.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Москва расширит черный список граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на европейские санкции из-за Алексея Навального, заявили в МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что считают "категорически неприемлемыми" незаконные ограничения, которые ЕС ввел против ряда россиян "под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином Навальным".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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Решение о расширении черного списка Москва приняла на основе принципа взаимности, уточнили в МИД.
"В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС", — добавили на Смоленской площади.
Соответствующие "вербальные ноты" МИД вручил послам ФРГ, Франции и Швеции, а также направил в представительство ЕС в Москве.
Ситуацию прокомментировали в МИД Германии. Там заявили, что "схема российских контрмер" известна, но Берлин считает ее неоправданной.
"Этот инцидент не является двусторонним делом, но остается делом международного масштаба из-за нарушения международного права, связанного с использованием химического нервно-паралитического вещества", — подчеркнули в ведомстве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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Как сообщило агентство DPA со ссылкой на МИД ФРГ, в рамках расширения черного списка Россия запретила въезд представителям аппарата правительства Германии. Уточняется, что имена лиц, против которых ввели санкции, неизвестны, они узнают о существующем запрете "только при въезде в Россию".
На минувшей неделе Владимир Путин во время большой пресс-конференции вновь заявил, что Россия готова расследовать "отравление" Навального, но просит Запад предоставить хотя бы официальное заключение. Как напомнил глава государства, Москва также предлагала, чтобы российские специалисты выехали и в Германию, и в Швецию, и во Францию, чтобы вместе разобраться в ситуации.
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Алексей НавальныйМИД ГерманииВладимир ПутинШвецияМоскваБерлин (город)
 
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