МИД сообщил об ответных мерах на санкции ЕС из-за Навального
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Москва расширит черный список граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на европейские санкции из-за Алексея Навального, заявили в МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что считают "категорически неприемлемыми" незаконные ограничения, которые ЕС ввел против ряда россиян "под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином Навальным".
Решение о расширении черного списка Москва приняла на основе принципа взаимности, уточнили в МИД.
"В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС", — добавили на Смоленской площади.
Ситуацию прокомментировали в МИД Германии. Там заявили, что "схема российских контрмер" известна, но Берлин считает ее неоправданной.
"Этот инцидент не является двусторонним делом, но остается делом международного масштаба из-за нарушения международного права, связанного с использованием химического нервно-паралитического вещества", — подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что призывают Россию расследовать "использование боевого отравляющего вещества на территории России против гражданина России", но Москва "не проявляет готовности к этому".
Как сообщило агентство DPA со ссылкой на МИД ФРГ, в рамках расширения черного списка Россия запретила въезд представителям аппарата правительства Германии. Уточняется, что имена лиц, против которых ввели санкции, неизвестны, они узнают о существующем запрете "только при въезде в Россию".
На минувшей неделе Владимир Путин во время большой пресс-конференции вновь заявил, что Россия готова расследовать "отравление" Навального, но просит Запад предоставить хотя бы официальное заключение. Как напомнил глава государства, Москва также предлагала, чтобы российские специалисты выехали и в Германию, и в Швецию, и во Францию, чтобы вместе разобраться в ситуации.