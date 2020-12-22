https://ria.ru/20201222/mid-otvet-1590457033.html

МИД сообщил об ответных мерах на санкции ЕС из-за Навального

МИД сообщил об ответных мерах на санкции ЕС из-за Навального

Москва расширит черный список граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на европейские санкции из-за Алексея Навального, заявили в МИД. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T19:27

2020-12-22T19:27

2020-12-22T19:27

алексей навальный

мид германии

владимир путин

швеция

москва

берлин (город)

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Москва расширит черный список граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на европейские санкции из-за Алексея Навального, заявили в МИД.Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что считают "категорически неприемлемыми" незаконные ограничения, которые ЕС ввел против ряда россиян "под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином Навальным". Решение о расширении черного списка Москва приняла на основе принципа взаимности, уточнили в МИД."В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС", — добавили на Смоленской площади.Соответствующие "вербальные ноты" МИД вручил послам ФРГ, Франции и Швеции, а также направил в представительство ЕС в Москве.Ситуацию прокомментировали в МИД Германии. Там заявили, что "схема российских контрмер" известна, но Берлин считает ее неоправданной. "Этот инцидент не является двусторонним делом, но остается делом международного масштаба из-за нарушения международного права, связанного с использованием химического нервно-паралитического вещества", — подчеркнули в ведомстве.Там добавили, что призывают Россию расследовать "использование боевого отравляющего вещества на территории России против гражданина России", но Москва "не проявляет готовности к этому".Как сообщило агентство DPA со ссылкой на МИД ФРГ, в рамках расширения черного списка Россия запретила въезд представителям аппарата правительства Германии. Уточняется, что имена лиц, против которых ввели санкции, неизвестны, они узнают о существующем запрете "только при въезде в Россию".На минувшей неделе Владимир Путин во время большой пресс-конференции вновь заявил, что Россия готова расследовать "отравление" Навального, но просит Запад предоставить хотя бы официальное заключение. Как напомнил глава государства, Москва также предлагала, чтобы российские специалисты выехали и в Германию, и в Швецию, и во Францию, чтобы вместе разобраться в ситуации.

https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590311989.html

https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590370317.html

https://ria.ru/20201221/navalnyy-1590300409.html

швеция

москва

берлин (город)

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алексей навальный, мид германии, владимир путин, швеция, москва, берлин (город)