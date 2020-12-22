https://ria.ru/20201222/meditsina-1590373070.html
Якутские депутаты предлагают меры по развитию Арктической медицины
Якутские депутаты предлагают меры по развитию Арктической медицины
Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии выступили за внесение изменений в федеральное законодательство в целях развития Арктической медицины, в частности, в... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:09
2020-12-22T13:09
2020-12-22T13:09
республика саха (якутия)
петр гоголев
государственное собрание якутии
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ЯКУТСК, 22 дек - РИА Новости. Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии выступили за внесение изменений в федеральное законодательство в целях развития Арктической медицины, в частности, в области вертолетной санавиации, телемедицины, финансирования амбулаторий в отдаленных районах и привлечения квалифицированных кадров, сообщает пресс-служба парламента республики.Инициативы законодателей озвучил председатель Госсобрания Якутии Петр Гоголев на заседании Комиссии по вопросам социальной политики Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.В частности, предлагается дополнить федеральный закон № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" статьей о развитии санавиации на труднодоступных территориях, а также внести изменения в госпрограмму развития транспортной системы РФ в части дополнительного финансирования из федерального бюджета строительства вертолетных площадок для санавиации в арктических районах.Он добавил, что большинство имеющихся вертолетных площадок не имеет светотехнического оборудования, что препятствует полетам санитарной авиации в темное время суток.Парламент Якутии также ставит вопросы финансирования амбулаторий, доступности широкополосного интернета и дефицита кадров в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах."С 2020 года предусмотрено сметное финансирование на содержание фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Мы это поддерживаем. Но такой принцип финансирования не распространяется на врачебные амбулатории", - привели в пресс-службе слова Гоголева, предложившего рассмотреть возможность сметного финансирования также и амбулаторий в труднодоступных малонаселенных пунктах Арктики.Для решения проблемы обеспеченности кадрами Ил Тумэн предложил внести изменения в госпрограмму "Развитие здравоохранения" в части предоставления медработникам, прибывшим на работу в Арктическую зону, единовременных компенсационных выплат в размере 3 миллионов рублей для врачей и 1,5 миллиона рублей - для фельдшеров.В свою очередь, в госпрограмму "Информационное общество" депутаты считают необходимым внести изменения в части создания информационно-коммуникационной телемедицинской сети организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.Кроме этого, якутские парламентарии предлагают возложить на федеральный бюджет лекарственное обеспечение граждан, страдающих редкими заболеваниями, ввиду большой нагрузки на региональный бюджет.Как отмечает пресс-служба, члены комиссии поддержали проект решения, инициированный Ил Тумэном. Документ будет доработан с учетом предложения председателя заксобрания Ненецкого автономного округа Александра Лутовинова о подготовке летных кадров для санитарной авиации.
https://ria.ru/20201215/tsifrovizatsiya-1589326677.html
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петр гоголев, государственное собрание якутии
ЯКУТСК, 22 дек - РИА Новости. Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии выступили за внесение изменений в федеральное законодательство в целях развития Арктической медицины, в частности, в области вертолетной санавиации, телемедицины, финансирования амбулаторий в отдаленных районах и привлечения квалифицированных кадров, сообщает пресс-служба парламента республики.
Инициативы законодателей озвучил председатель Госсобрания Якутии Петр Гоголев
на заседании Комиссии по вопросам социальной политики Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.
В частности, предлагается дополнить федеральный закон № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" статьей о развитии санавиации на труднодоступных территориях, а также внести изменения в госпрограмму развития транспортной системы РФ в части дополнительного финансирования из федерального бюджета строительства вертолетных площадок для санавиации в арктических районах.
"Особенной проблемой является отсутствие круглогодичного транспортного сообщения. Например, в нашей республике регулярное транспортное сообщение из 637 населенных пунктов отсутствует в 200 населенных пунктах. В них оказание экстренной медицинской помощи возможно только с использованием санитарной авиации, водного транспорта или только по "зимнику", - пояснил Гоголев.
Он добавил, что большинство имеющихся вертолетных площадок не имеет светотехнического оборудования, что препятствует полетам санитарной авиации в темное время суток.
Парламент Якутии также ставит вопросы финансирования амбулаторий, доступности широкополосного интернета и дефицита кадров в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах.
"С 2020 года предусмотрено сметное финансирование на содержание фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Мы это поддерживаем. Но такой принцип финансирования не распространяется на врачебные амбулатории", - привели в пресс-службе слова Гоголева, предложившего рассмотреть возможность сметного финансирования также и амбулаторий в труднодоступных малонаселенных пунктах Арктики.
Для решения проблемы обеспеченности кадрами Ил Тумэн предложил внести изменения в госпрограмму "Развитие здравоохранения" в части предоставления медработникам, прибывшим на работу в Арктическую зону, единовременных компенсационных выплат в размере 3 миллионов рублей для врачей и 1,5 миллиона рублей - для фельдшеров.
В свою очередь, в госпрограмму "Информационное общество" депутаты считают необходимым внести изменения в части создания информационно-коммуникационной телемедицинской сети организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Кроме этого, якутские парламентарии предлагают возложить на федеральный бюджет лекарственное обеспечение граждан, страдающих редкими заболеваниями, ввиду большой нагрузки на региональный бюджет.
"Для примера, на жителей Якутии, страдающих орфанными заболеваниями, из республиканского бюджета выделяется 24% всего лекарственного обеспечения – 429 миллионов рублей, а их всего 169 человек. При этом на лекарственное обеспечение федеральных льготников тратится 553 миллиона рублей, а их 39 тысяч, к ним добавляются 150 тысяч региональных льготников. В результате возникает дефицит финансирования лекарственного обеспечения", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как отмечает пресс-служба, члены комиссии поддержали проект решения, инициированный Ил Тумэном. Документ будет доработан с учетом предложения председателя заксобрания Ненецкого автономного округа Александра Лутовинова о подготовке летных кадров для санитарной авиации.