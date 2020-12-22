https://ria.ru/20201222/meditsina-1590373070.html

Якутские депутаты предлагают меры по развитию Арктической медицины

Якутские депутаты предлагают меры по развитию Арктической медицины

Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии выступили за внесение изменений в федеральное законодательство в целях развития Арктической медицины, в частности, в... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:09

2020-12-22T13:09

2020-12-22T13:09

республика саха (якутия)

петр гоголев

государственное собрание якутии

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ЯКУТСК, 22 дек - РИА Новости. Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии выступили за внесение изменений в федеральное законодательство в целях развития Арктической медицины, в частности, в области вертолетной санавиации, телемедицины, финансирования амбулаторий в отдаленных районах и привлечения квалифицированных кадров, сообщает пресс-служба парламента республики.Инициативы законодателей озвучил председатель Госсобрания Якутии Петр Гоголев на заседании Комиссии по вопросам социальной политики Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.В частности, предлагается дополнить федеральный закон № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" статьей о развитии санавиации на труднодоступных территориях, а также внести изменения в госпрограмму развития транспортной системы РФ в части дополнительного финансирования из федерального бюджета строительства вертолетных площадок для санавиации в арктических районах.Он добавил, что большинство имеющихся вертолетных площадок не имеет светотехнического оборудования, что препятствует полетам санитарной авиации в темное время суток.Парламент Якутии также ставит вопросы финансирования амбулаторий, доступности широкополосного интернета и дефицита кадров в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах."С 2020 года предусмотрено сметное финансирование на содержание фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Мы это поддерживаем. Но такой принцип финансирования не распространяется на врачебные амбулатории", - привели в пресс-службе слова Гоголева, предложившего рассмотреть возможность сметного финансирования также и амбулаторий в труднодоступных малонаселенных пунктах Арктики.Для решения проблемы обеспеченности кадрами Ил Тумэн предложил внести изменения в госпрограмму "Развитие здравоохранения" в части предоставления медработникам, прибывшим на работу в Арктическую зону, единовременных компенсационных выплат в размере 3 миллионов рублей для врачей и 1,5 миллиона рублей - для фельдшеров.В свою очередь, в госпрограмму "Информационное общество" депутаты считают необходимым внести изменения в части создания информационно-коммуникационной телемедицинской сети организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.Кроме этого, якутские парламентарии предлагают возложить на федеральный бюджет лекарственное обеспечение граждан, страдающих редкими заболеваниями, ввиду большой нагрузки на региональный бюджет.Как отмечает пресс-служба, члены комиссии поддержали проект решения, инициированный Ил Тумэном. Документ будет доработан с учетом предложения председателя заксобрания Ненецкого автономного округа Александра Лутовинова о подготовке летных кадров для санитарной авиации.

https://ria.ru/20201215/tsifrovizatsiya-1589326677.html

https://ria.ru/20201027/strategiya-1581835726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр гоголев, государственное собрание якутии