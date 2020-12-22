https://ria.ru/20201222/liviya-1590460272.html
Турция продлила пребывание своих военных в Ливии
Турция продлила пребывание своих военных в Ливии
Парламент Турции одобрил поступивший от администрации президента страны запрос о продлении пребывания турецких вооруженных сил в Ливии, свидетельствуют итоги... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T19:53
2020-12-22T19:53
2020-12-22T19:53
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АНКАРА, 22 дек - РИА Новости. Парламент Турции одобрил поступивший от администрации президента страны запрос о продлении пребывания турецких вооруженных сил в Ливии, свидетельствуют итоги голосования.Разрешение на присутствие турецких военных в Ливии будет действовать в течение 18 месяцев.Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию сроком на один год.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.Ранее представитель МИД Франции заявлял, что главным препятствием для установления мира в Ливии является систематическое нарушение эмбарго ООН на поставки оружия, в частности, со стороны Турции. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал действия Франции в отношении Ливии "разрушительными". ЕС, Италия, Франция, Великобритания и Германия призывали к незамедлительному прекращению эскалации насилия в Ливии, а также внешнего вмешательства Турции. Египет заявлял, что выступает против того, чтобы иностранные игроки в Ливии препятствовали стабилизации ситуации. ОАЭ ранее раскритиковали роль Турции в Ливии, заявив, что, если Анкара продолжит в том же духе, последствия этого будут плачевными.
https://ria.ru/20201208/sudno-1588285123.html
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халифа хафтар, мевлют чавушоглу, мид франции, франция, ливия, оон, италия, в мире